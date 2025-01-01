В случае отказа от переговоров

01 января 2025, 11:00, ИА Амител

Конфликт России и Украины / Фото: unsplash.com / FlyD

Украина потеряет еще больше территорий, если не согласится на переговоры и откажется от условий России, сообщает РИА Новости со ссылкой на мнение отставного американского разведчика Скотта Риттера.

"Я бы сказал Украине: чем быстрее вы поймете, к чему все идет, тем больше Украины сохраните. Но если вы продолжите затягивать с этим, Россия может сказать: ну и черт с ним, мы забираем Одессу, Николаев, Харьков, Сумы, может, Днепропетровск", – заявил Риттер.

Он подчеркнул, что война может закончиться только на условиях России, поскольку у США нет рычагов воздействия на РФ, поэтому Вашингтон может лишь согласиться со всеми требованиями Москвы.