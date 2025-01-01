Названы крупные украинские города, которые могут стать российскими
В случае отказа от переговоров
01 января 2025, 11:00, ИА Амител
Конфликт России и Украины / Фото: unsplash.com / FlyD
Украина потеряет еще больше территорий, если не согласится на переговоры и откажется от условий России, сообщает РИА Новости со ссылкой на мнение отставного американского разведчика Скотта Риттера.
"Я бы сказал Украине: чем быстрее вы поймете, к чему все идет, тем больше Украины сохраните. Но если вы продолжите затягивать с этим, Россия может сказать: ну и черт с ним, мы забираем Одессу, Николаев, Харьков, Сумы, может, Днепропетровск", – заявил Риттер.
Он подчеркнул, что война может закончиться только на условиях России, поскольку у США нет рычагов воздействия на РФ, поэтому Вашингтон может лишь согласиться со всеми требованиями Москвы.
11:28:04 01-01-2025
А что с Херсоном?
11:55:11 01-01-2025
Имя у шпиона интересное
12:23:26 01-01-2025
Ходит информация, что СВО планируется окончится в 2027 году.
16:45:30 01-01-2025
Гость (12:23:26 01-01-2025) Ходит информация, что СВО планируется окончится в 2027 году.... А вы верите, что оно закончится, пока есть на карте окраина? Помните стамбульские переговоры? Выгодные условия для хохлов - но нет, им хотелось повоевать. Пока настроения кардинально не изменились. Как в 22м они рассуждали, чем брать репарации с России : территорией до Урала, нефтью, газом, или всем вместе; так и теперь мечтают. Мира они не хотят.
12:57:06 01-01-2025
Одесса и Николаев- это русские города изначально, Днепропетровск тоже был русскоговорящим Екатеринославом с 1700 какого- то года, пока туда не переселили великоукров. Надо брать, и переселить взад на историческую родину всех чубатых кастрюль.
15:31:17 01-01-2025
Элен без ребят (12:57:06 01-01-2025) Одесса и Николаев- это русские города изначально, Днепропетр... Ну и бери.
15:58:09 01-01-2025
Элен без ребят (12:57:06 01-01-2025) Одесса и Николаев- это русские города изначально, Днепропетр... Элен, жирный минус тебе. Есть правил не желай чужого, даже если оно было когда то твоим, можешь остаться в чем тебя мама родила.
16:23:05 01-01-2025
Филипп Филиппыч (15:58:09 01-01-2025) Элен, жирный минус тебе. Есть правил не желай чужого, даже е... Хороший совет! Поможет утешиться тем, кого надурили мошенники и забрали обманом ресурсы. А потом -ни-ни, обманули так обманули, не желай вернуть! А то мошенники, они такие, ещё что-нибудь удумают))) Самое главное, что действительно придумают, если с мошенниками не разобраться. Психология мошенников: у лохов надо забирать всё. Лохи для них все, кого однажды надули.
16:36:26 01-01-2025
Филипп Филиппыч (15:58:09 01-01-2025) Элен, жирный минус тебе. Есть правил не желай чужого, даже е... Мы хозяйственные. Нам все сгодится.
Найдем куда пристроить.
15:06:38 01-01-2025
Интересная деталь - как только новость из условного запада в пользу рассеи, так ее автор обязательно отставной..
15:18:28 01-01-2025
Конечно нужно юг Украины забирать назад...от моря отрезать..и сохупутную границу с приднестровьем..
15:42:36 01-01-2025
Скотт ну-ну? А далее Куалулумпур , Аддис -Абебба и Кептаун?? Можно стать воздушным асом, можно стать воздушной планетой... Хе-хе
17:49:56 01-01-2025
Бартоломео (15:42:36 01-01-2025) Скотт ну-ну? А далее Куалулумпур , Аддис -Абебба и Кептаун?... Не смешно(((
19:27:22 01-01-2025
Так из адептов агрессора никто ещё в мире не борзел по отношению к жертве, "обосновывая" ультиматум: либо примирись с безвозмездной экспроприацией части своей территории, либо пеняй, "строптивица", на себя за назревающую перспективу лишиться всего!
20:04:04 01-01-2025
Гость (19:27:22 01-01-2025) Так из адептов агрессора никто ещё в мире не борзел по отнош... Ну да, Израиль ловко оттяпал у палестинцев территории в своё время, теперь у сирийцев.
20:16:51 01-01-2025
До СВО именно Украина вела себя очень агрессивно к России. Вы конечно же помните те наглые скачивания газа в 2008. По сути бональное воровство. Политика в отношении всех потоков и северных и южных и турецких. Все было очень агрессивно. Украина по сути не оставила выбора. Опять же по аналогии с соседями. Что бы вы сделали если бы так себя вел ваш сосед нагло и агрессивно. Не давая вам нормально жить обворовывал вас и постоянно угрожая вам. А в отношении всех остальных есть простая фраза. Предателем всегда быть модно. Ты что свежий взгляд и все такое)))
00:01:17 02-01-2025
Гость (19:27:22 01-01-2025) Так из адептовДетский сад, штаны на лямках!
00:08:25 02-01-2025
Одессу, Николаев, Харьков, Сумы, может, Днепропетровск - это исконно РУССКИЕ города.