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Названы курорты, которые смогут заменить россиянам подорожавшую Турцию

В список попали Абхазия, Грузия и Арабские Эмираты

04 июня 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Эксперты из сферы туризма назвали курорты, которые могут заменить россиянам подорожавшую Турцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Первой в списке оказалась Абхазия, где стоимость курорта самая низкая. Сообщается, что здесь почти нет высоток, так что страна станет отличным местом для тех, кто захочет провести отпуск в тишине.

Также в списке заменителей Турции оказалась Грузия, с которой недавно восстановили авиасообщение.

Специалисты добавили, что популярность у россиян завоёвывают Объединённые Арабские Эмираты.

Ранее россияне пожаловались на то, что отдых в Турции заметно подорожал.

Туризм

Комментарии 5

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Гость

07:27:16 05-06-2023

Грузия --- ???? Офигеть, думали, она в войну вступит. Неужели американцы маленькой Грузии денег нарисовать не могут, что она на русских туристах вынуждена зарабатывать

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Гость

07:30:24 05-06-2023

Воркута

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Гость

07:34:27 05-06-2023

ничто не заменит Турцию.ну по крайней мере лет 20 если будут облагораживать

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Гость

09:01:38 05-06-2023

Не страдаем по Турции.

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Гость

11:43:11 05-06-2023

Гость (09:01:38 05-06-2023) Не страдаем по Турции.... неудивительно. Учитывая, что всего у 30% населения россии есть загранпаспорта. Вам выше написали про Воркуту. Ну и Грузия - ага. Показали с какой "радостью" грузины встречают русские самолеты. и какие надписи там повсюду. Про корабль и прочее

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