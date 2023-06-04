Названы курорты, которые смогут заменить россиянам подорожавшую Турцию

В список попали Абхазия, Грузия и Арабские Эмираты

04 июня 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Эксперты из сферы туризма назвали курорты, которые могут заменить россиянам подорожавшую Турцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Первой в списке оказалась Абхазия, где стоимость курорта самая низкая. Сообщается, что здесь почти нет высоток, так что страна станет отличным местом для тех, кто захочет провести отпуск в тишине.

Также в списке заменителей Турции оказалась Грузия, с которой недавно восстановили авиасообщение.

Специалисты добавили, что популярность у россиян завоёвывают Объединённые Арабские Эмираты.

Ранее россияне пожаловались на то, что отдых в Турции заметно подорожал.