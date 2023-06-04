Названы курорты, которые смогут заменить россиянам подорожавшую Турцию
В список попали Абхазия, Грузия и Арабские Эмираты
04 июня 2023, 15:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Эксперты из сферы туризма назвали курорты, которые могут заменить россиянам подорожавшую Турцию. Об этом сообщает РИА Новости.
Первой в списке оказалась Абхазия, где стоимость курорта самая низкая. Сообщается, что здесь почти нет высоток, так что страна станет отличным местом для тех, кто захочет провести отпуск в тишине.
Также в списке заменителей Турции оказалась Грузия, с которой недавно восстановили авиасообщение.
Специалисты добавили, что популярность у россиян завоёвывают Объединённые Арабские Эмираты.
Ранее россияне пожаловались на то, что отдых в Турции заметно подорожал.
07:27:16 05-06-2023
Грузия --- ???? Офигеть, думали, она в войну вступит. Неужели американцы маленькой Грузии денег нарисовать не могут, что она на русских туристах вынуждена зарабатывать
07:30:24 05-06-2023
Воркута
07:34:27 05-06-2023
ничто не заменит Турцию.ну по крайней мере лет 20 если будут облагораживать
09:01:38 05-06-2023
Не страдаем по Турции.
11:43:11 05-06-2023
Гость (09:01:38 05-06-2023) Не страдаем по Турции.... неудивительно. Учитывая, что всего у 30% населения россии есть загранпаспорта. Вам выше написали про Воркуту. Ну и Грузия - ага. Показали с какой "радостью" грузины встречают русские самолеты. и какие надписи там повсюду. Про корабль и прочее