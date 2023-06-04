Россияне пожаловались на серьёзный рост цен на отдых в Турции
По словам туристов, подорожали не только путёвки и проживание, но и товары
04 июня 2023, 12:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Россияне пожаловались на рост цен в Турции. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
По словам одного из туристов, тур с ребёнком на девять дней ему обошёлся в 152 тысячи рублей, а в будущем цена вырастет до 280 тысяч рублей. Мужчина признался, что разочаровали его и цены в магазинах, где за банку детского пюре он отдал 280 рублей.
Также россияне жалуются на то, что цены растут на многие товары, среди которых одежда, лекарства и даже техника.
Одна из собеседниц издания отметила, что в России, несмотря на санкции, цены на некоторые позиции меньше, чем в Турции.
13:39:14 04-06-2023
А для кого Владимир Владимирович полуостров в родную гавань возвращал? В Кыму ценник нынче хороший. Милости просим !!!
13:48:49 04-06-2023
Чё возмутились!? У Турции и Эрдогана это единственная возможность набрать денег с российских туристов и на них построить Великий Туран!..
13:51:13 04-06-2023
Если товар стоял доллар, он так же и стоит. То же самое с турами. Поэтому жаловаться нужно не на цены, которые растут, а на рубль, который падает...
09:58:05 05-06-2023
Валерий (13:51:13 04-06-2023) Если товар стоял доллар, он так же и стоит. То же самое с ту... Неверно абсолютно, точнее просто вранье. Номер в отель в который ездим много лет стоил 100 евро в 2019 например году на двоих, в 2010 он стоил 80 евро.. Сейчас этот же отель на эти же даты на тех же двоих стоит 240 евро. Рост цен в разы и курс лиры тут вообще не при чем.
12:00:34 05-06-2023
Валерий (13:51:13 04-06-2023) Если товар стоял доллар, он так же и стоит. То же самое с ту... Курс рубля существенно не упал за последние годы, например в 2021 году он был от 73 до 77 рублей за доллар, сейчас 80, рост несущественный. Цена выросла на все именно в долларах и евро и курс рубля тут не при чем практически.
14:57:08 04-06-2023
Тут копишь на отопительный сезон, чтобы зимой было чем за квартиру по 12 тыщ платить, они за Турцию переживают! Не тем путем идут товарищи, пора прикладами винтовок в дворцы стучать, отрезвляет!
21:59:45 04-06-2023
Гость (14:57:08 04-06-2023) Тут копишь на отопительный сезон, чтобы зимой было чем за кв... Пойдёшь стучать прикладом, ствол открути, а то не дойдёшь, мусора повяжут
11:52:33 05-06-2023
Гость (14:57:08 04-06-2023) Тут копишь на отопительный сезон, чтобы зимой было чем за кв... а виноваты в том, что ваша коммуналка стоит 12тыс туристы, которые хотят отдыхать на море в Турции? вы там ничо не попутали? НАТО же виновато
12:03:57 05-06-2023
Гость (14:57:08 04-06-2023) Тут копишь на отопительный сезон, чтобы зимой было чем за кв... Мож не стоит такие хоромы иметь, за которые нужно 12 т зимой платить ? У меня например больше 6 т.р. никогда не получалось, квартира двушка обычная. Если вас толпа большая проживает, что нужны такие площади квартиры, так кто вам в этом виноват то ?
22:06:51 04-06-2023
А кому пожаловались !!!???