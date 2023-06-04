Россияне пожаловались на серьёзный рост цен на отдых в Турции

По словам туристов, подорожали не только путёвки и проживание, но и товары

04 июня 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Россияне пожаловались на рост цен в Турции. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По словам одного из туристов, тур с ребёнком на девять дней ему обошёлся в 152 тысячи рублей, а в будущем цена вырастет до 280 тысяч рублей. Мужчина признался, что разочаровали его и цены в магазинах, где за банку детского пюре он отдал 280 рублей.

Также россияне жалуются на то, что цены растут на многие товары, среди которых одежда, лекарства и даже техника.

Одна из собеседниц издания отметила, что в России, несмотря на санкции, цены на некоторые позиции меньше, чем в Турции.