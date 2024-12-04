Названы неочевидные признаки микроинсульта

Симптомы длятся всего несколько минут, поэтому многие не обращают на них внимания

04 декабря 2024, 14:38, ИА Амител

Фото: Jan Krivec / unsplash.com

Пережившие микроинсульт часто игнорировали первые симптомы, заявил терапевт Лоуренс Каннингем. Его слова приводит "Лента.ру".

По словам врача, обычный инсульт проявляется опущением лица, проблемами с речью и сильной головной болью. Микроинсульт же может сопровождаться онемением, головокружением, затрудненной речью или двоением в глазах, но симптомы длятся всего несколько минут. Эти проявления служат предупреждением о возможных будущих инсультах.

Врач призвал не игнорировать признаки микроинсульта, чтобы избежать серьезных последствий для здоровья.