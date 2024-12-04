Названы неочевидные признаки микроинсульта
Симптомы длятся всего несколько минут, поэтому многие не обращают на них внимания
04 декабря 2024, 14:38, ИА Амител
Фото: Jan Krivec / unsplash.com
Пережившие микроинсульт часто игнорировали первые симптомы, заявил терапевт Лоуренс Каннингем. Его слова приводит "Лента.ру".
По словам врача, обычный инсульт проявляется опущением лица, проблемами с речью и сильной головной болью. Микроинсульт же может сопровождаться онемением, головокружением, затрудненной речью или двоением в глазах, но симптомы длятся всего несколько минут. Эти проявления служат предупреждением о возможных будущих инсультах.
Врач призвал не игнорировать признаки микроинсульта, чтобы избежать серьезных последствий для здоровья.
14:55:53 04-12-2024
Я неделю доказывал врачам, что у меня инсульт геморрагический. Неделю. Обычно в течении суток умирают от него. Я неделю ходил к неврологу, вызывал скорую. Головная боль невыносимая была. Потом месяц в больнице и удивление лечащих врачей, что я живой остался после него. Да двоилось. Стопа как резиновый сапог. Ужасная головная боль. И так целую неделю . Только с третьего раза скорая забрала меня. Спасибо лечащему врачу Анне Владимировне. Фамилию не помню к сожалению Выходила меня. А мне тогда 37 лет было. Прошло 14 лет уже.
16:25:43 04-12-2024
Гость (14:55:53 04-12-2024) Я неделю доказывал врачам, что у меня инсульт геморрагически... "Только с третьего раза скорая забрала" - суровая действительность про коновалов!!!
18:03:33 04-12-2024
И что толку от врачей, пока нет инсульта то и лечить никто не будет, врач посмотрела заключение, недостаточность кровообращения 25% и все что она сделала, сообщила об этом мне, хотя я сама читать умею и до нее прочитала заключение.)
15:42:56 05-12-2024
Может быть а/с бляшка со стенозом 25%? А что вы от нее ожидали, что она вас в сосудистую хирургию положит? Контролируйте холестерин, артериальное давление, следите за питанием, задайте своему терапевту или кардиологу вопрос о статинах. Врачи не волшебники. Или лучше спросить с врача и ждать от него решения, чем взять ответственность на себя и заняться своим здоровьем?