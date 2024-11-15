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Повышает настроение и улучшает работу мозга. Названы полезные свойства какао

В 100 граммах какао-порошка больше антиоксидантов, чем в чае, кофе или красном вине

15 ноября 2024, 08:45, ИА Амител

Какао / Источник фото: pxhere.com
Какао / Источник фото: pxhere.com

Какао содержит много антиоксидантов, стимулирует работу мозга и способствует выработке гормонов радости, пишет ОСН.

На 100 граммов какао-порошка приходится 7 граммов антиоксидантов, что больше, чем в чае, кофе или красном вине.

За счет этого какао защищает клетки от окисления, улучшает кровообращение, понижает сахар в крови, стимулирует работу мозга и снижает уровень холестерина. Кроме того, напиток богат триптофаном (способствует выработке серотонина) и витаминами группы B, которые повышают продуктивность.

Также в какао содержится хром. Он помогает снизить тягу к сладкому и предотвратить эмоциональное переедание.

здоровое питание

Комментарии 1

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Musik

14:00:46 15-11-2024

Какавой раньше в детсадах детишек опаивали. Как сейчас - не знаю.

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