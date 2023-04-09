Названы первые признаки рака яичников, маскирующиеся под недомогание

Симптомы не являются специфическими и могут возникать при других, гораздо менее опасных заболеваниях

09 апреля 2023, 07:43, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Многие женщины не воспринимают всерьёз первые симптомы рака яичников, принимая их за следствие недомоганий, рассказала изданию "Медик Форум" гинеколог Татьяна Коледова.

По словам эксперта, женщины, даже если они заметили первые признаки рака яичников, чаще всего не обращаются к врачу. Однако всё-таки лучше записаться на обследование, особенно при сохранении симптомов в течение нескольких недель.

В первую очередь необходимо обратить внимание на чувство вздутия живота.

"Во многих случаях можно видеть, что живот действительно вздут или возникает его отёк, то есть развивается асцит. Состояние асцита образуется, когда раковые клетки распространяются на брюшину, слизистую оболочку живота, или же когда рак блокирует часть лимфатической системы, что приводит к накоплению жидкости", – пояснила медик.

Также может произойти потеря аппетита, поскольку многие опухоли выделяют определённые типы гормонов, которые, как правило, подавляют чувство голода. Иногда заболевание сопровождается изменением вкусовых ощущений.

Рак яичников вызывает ощущение давления или боли в мочевом пузыре, учащённое мочеиспускание или внезапно возникающую потребность сходить в туалет.

Многие женщины на поздних стадиях испытывают сильную боль в пояснице. Но и до постановки диагноза боли в спине могут сохраняться в течение дня, мешать спать или отдыхать.

"Эти ощущения вызываются жидкостью, которая скапливается в малом тазу и раздражает ткани нижней части спины", – пояснила эксперт.

Кроме того, уточнила Коледова, у женщин во время развития заболевания могут происходить кровотечения вне цикла, после интимных отношений, а также после наступления менопаузы.