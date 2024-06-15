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Названы первые россияне, допущенные к Олимпиаде-2024 в Париже

В список вошли 14 атлетов

15 июня 2024, 20:15, ИА Амител

Париж / Источник фото: unsplash.com
Париж / Источник фото: unsplash.com

Международный олимпийский комитет опубликовал имена первых 14 российских спортсменов, допущенных до Олимпиады в Париже.

В велоспорте на шоссе выступят Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов. Анжела Бладцева поучаствует в прыжках на батуте. А в состязаниях по спортивной борьбе выступят Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Российских и белорусских атлетов не допустят к параду спортсменов на церемонии открытия. Выступать они будут в нейтральном статусе.

Спорт

Комментарии 4

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Гость

08:42:47 16-06-2024

Нефиг там делать!

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Гость

11:05:19 16-06-2024

Путина допустили,подремать, когда украинская делегация пойдёт ?

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Гость

11:36:40 16-06-2024

Гость (11:05:19 16-06-2024) Путина допустили,подремать, когда украинская делегация пойдё... Ты че буровишь?

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Гость

10:37:41 17-06-2024

Не нужно вообще туда ездить, бойкот объявить. Такое отношение со стороны МОК - это плевок в сторону России, насколько нужно же себя не уважать чтобы вытереться и все равно туда ехать.

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