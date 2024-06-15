Названы первые россияне, допущенные к Олимпиаде-2024 в Париже
В список вошли 14 атлетов
15 июня 2024, 20:15, ИА Амител
Международный олимпийский комитет опубликовал имена первых 14 российских спортсменов, допущенных до Олимпиады в Париже.
В велоспорте на шоссе выступят Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов. Анжела Бладцева поучаствует в прыжках на батуте. А в состязаниях по спортивной борьбе выступят Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Российских и белорусских атлетов не допустят к параду спортсменов на церемонии открытия. Выступать они будут в нейтральном статусе.
08:42:47 16-06-2024
Нефиг там делать!
11:05:19 16-06-2024
Путина допустили,подремать, когда украинская делегация пойдёт ?
11:36:40 16-06-2024
Гость (11:05:19 16-06-2024) Путина допустили,подремать, когда украинская делегация пойдё... Ты че буровишь?
10:37:41 17-06-2024
Не нужно вообще туда ездить, бойкот объявить. Такое отношение со стороны МОК - это плевок в сторону России, насколько нужно же себя не уважать чтобы вытереться и все равно туда ехать.