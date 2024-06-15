Названы первые россияне, допущенные к Олимпиаде-2024 в Париже

В список вошли 14 атлетов

15 июня 2024, 20:15, ИА Амител

Париж / Источник фото: unsplash.com

Международный олимпийский комитет опубликовал имена первых 14 российских спортсменов, допущенных до Олимпиады в Париже.

В велоспорте на шоссе выступят Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов. Анжела Бладцева поучаствует в прыжках на батуте. А в состязаниях по спортивной борьбе выступят Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Российских и белорусских атлетов не допустят к параду спортсменов на церемонии открытия. Выступать они будут в нейтральном статусе.