НОВОСТИКультура

Названы претенденты на 96-ю премию "Оскар"

Больше всего номинаций получила картина Кристофера Нолана "Оппенгеймер" — фильм претендует сразу на 13 наград

23 января 2024, 22:59, ИА Амител

Статуэтка премии "Оскар" / Фото: unsplash.com
Статуэтка премии "Оскар" / Фото: unsplash.com

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на 96-ю премию "Оскар". Имена кандидатов назвали в ходе трансляции на YouTube-канале премии.

В главной категории премии, "Лучший фильм", оказались следующие картины:

  • "Американское чтиво";
  • "Анатомия падения";
  • "Барби";
  • "Оставленные";
  • "Убийцы цветочной луны";
  • "Маэстро";
  • "Оппенгеймер";
  • "Прошлые жизни";
  • "Бедные-несчастные";
  • "Зона интересов".

В целом больше всего номинаций получила картина Кристофера Нолана "Оппенгеймер" – фильм претендует сразу на 13 наград. "Бедные-несчастные" получила 11 номинаций, а "Убийцы цветочной луны" – 10.

Кино премия

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров