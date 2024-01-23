Названы претенденты на 96-ю премию "Оскар"
Больше всего номинаций получила картина Кристофера Нолана "Оппенгеймер" — фильм претендует сразу на 13 наград
23 января 2024, 22:59, ИА Амител
Статуэтка премии "Оскар" / Фото: unsplash.com
Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на 96-ю премию "Оскар". Имена кандидатов назвали в ходе трансляции на YouTube-канале премии.
В главной категории премии, "Лучший фильм", оказались следующие картины:
- "Американское чтиво";
- "Анатомия падения";
- "Барби";
- "Оставленные";
- "Убийцы цветочной луны";
- "Маэстро";
- "Оппенгеймер";
- "Прошлые жизни";
- "Бедные-несчастные";
- "Зона интересов".
В целом больше всего номинаций получила картина Кристофера Нолана "Оппенгеймер" – фильм претендует сразу на 13 наград. "Бедные-несчастные" получила 11 номинаций, а "Убийцы цветочной луны" – 10.
Комментарии 0