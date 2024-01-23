Названы претенденты на 96-ю премию "Оскар"

Больше всего номинаций получила картина Кристофера Нолана "Оппенгеймер" — фильм претендует сразу на 13 наград

23 января 2024, 22:59, ИА Амител

Статуэтка премии "Оскар" / Фото: unsplash.com

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на 96-ю премию "Оскар". Имена кандидатов назвали в ходе трансляции на YouTube-канале премии.

В главной категории премии, "Лучший фильм", оказались следующие картины:

"Американское чтиво";

"Анатомия падения";

"Барби";

"Оставленные";

"Убийцы цветочной луны";

"Маэстро";

"Оппенгеймер";

"Прошлые жизни";

"Бедные-несчастные";

"Зона интересов".

В целом больше всего номинаций получила картина Кристофера Нолана "Оппенгеймер" – фильм претендует сразу на 13 наград. "Бедные-несчастные" получила 11 номинаций, а "Убийцы цветочной луны" – 10.