Какие фильмы и актёры получили премию "Оскар-2023"

Большинство "Оскаров" получил фильм "Всё везде и сразу"

13 марта 2023, 10:36, ИА Амител

Премия "Оскар" / Фото: unsplash.com

Торжественное вручение премии "Оскар" прошло 13 марта утром (трансляция длилась с 07:00 до 10:40 утра по барнаульскому времени). Все обладатели статуэтки уже известны. Amic.ru рассказывает, какие фильмы получили "Оскары" в своих номинациях, какая картина стала самой лучшей и каких режиссёров и актёров отметило жюри.

Лучший фильм

Победитель: "Всё везде и сразу"

Другие номинанты:

"Аватар: Путь воды"

"Банши Инишерина"

"Говорят женщины"

"На Западном фронте без перемен"

"Тар"

"Топ Ган: Мэверик"

"Треугольник печали"

"Фабельманы"

"Элвис"

Лучшая мужская роль

Победитель: Брендан Фрейзер – "Кит"

Другие номинанты:

Билл Найи – "Жить"

Колин Фаррелл – "Банши Инишерина"

Остин Батлер – "Элвис"

Пол Мескал – "Солнце моё"

Лучшая актриса

Победитель: Мишель Йео – "Всё везде и сразу"

Другие номинанты:

Ана де Армас – "Блондинка"

Андреа Райзборо – "Ради Лесли"

Кейт Бланшетт – "Тар"

Мишель Уильямс – "Фабельманы"

Лучший актёр второго плана

Победитель: Ке Хюи Куан ("Всё везде и сразу").

Другие номинанты:

Барри Кеоган – "Банши Инишерина"

Брендан Глисон – "Банши Инишерина"

Брайан Тайри Генри – "Мост через озеро"

Джадд Хёрш – "Фабельманы"

Лучшая актриса второго плана

Победитель: Джейми Ли Кертис – "Всё везде и сразу"

Другие номинанты:

Анджела Бассетт – "Чёрная пантера: Ваканда навеки"

Керри Кондон – "Банши Инишерина"

Стефани Сюй – "Всё везде и сразу"

Хонг Чау – "Кит"

Лучший режиссёр

Победитель: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт – "Всё везде и сразу"

Другие номинанты:

Мартин Макдона – "Банши Инишерина"

Рубен Эстлунд – "Треугольник печали"

Стивен Спилберг – "Фабельманы"

Тодд Филд – "Тар"

Лучший оригинальный сценарий

Победитель: "Всё везде и сразу"

Другие номинанты:

"Банши Инишерина"

"Тар"

"Треугольник печали"

"Фабельманы"

Лучший адаптированный сценарий

Победитель: "Говорят женщины"

Другие номинанты:

"Достать ножи: Стеклянная луковица"

"Жить"

"На Западном фронте без перемен"

"Топ Ган: Мэверик"

Лучший фильм на иностранном языке

Победитель: "На Западном фронте без перемен"

Другие номинанты:

"Аргентина, 1985"

"Близко"

"Иа"

"Тихоня"

"Убийца Святой паук"

Лучший документальный фильм

Победитель: "Навальный" (Алексей Навальный признан в России иностранным агентом, а его структуры признаны экстремистскими, – прим. ред.)

Другие номинанты:

"Всё, что дышит"

"Вся красота и кровопролитие"

"Вулкан любви"

"Дом из щепок"

Лучший анимационный фильм

Победитель: "Пиноккио Гильермо дель Торо"

Другие номинанты:

"Кот в сапогах: Последнее желание"

"Марсель, ракушка в ботинках"

"Морской монстр"

"Я краснею"

Лучшая операторская работа

Победитель: Джеймс Френд – "На Западном фронте без перемен".

Другие номинанты:

Дариус Хонджи – "Бардо"

Флориан Хоффмайстер – "Тар"

Мэнди Уокер – "Элвис"

Роджер Дикинс – "Империя света"

Лучший монтаж

Победитель: Пол Роджерс – "Всё везде и сразу"

Другие номинанты:

Миккелл И.Г. Нилсен – "Банши Инишерина"

Моника Вилли – "Тар"

Эдди Хэмилтон – "Топ Ган: Мэверик"

Джонатан Редмонд – "Элвис"

Лучший звук

Победитель: "Топ Ган: Мэверик"

Другие номинанты:

"Аватар: Путь воды"

"Бэтмен"

"На Западном фронте без перемен"

"Элвис"

Лучший оригинальный саундтрек

Победитель: Фолькер Бертельман – "На Западном фронте без перемен"

Другие номинанты:

Джастин Гурвиц – "Вавилон"

Картер Бёруэлл – "Банши Инишерина"

Сон Люкс – "Всё везде и сразу"

Джон Уильямс – "Фабельманы"

Лучший игровой короткометражный фильм

Победитель: "Прощание по-ирландски"

Другие номинанты:

"Ивалу"

"Красный чемодан"

"Ночная поездка"

"Ученица"

Лучший короткометражный документальный фильм

Победитель: "Заклинатели слонов"

Другие номинанты:

"Выход"

"Как измеряется год?"

"Незнакомец у ворот"

"Эффект Марты Митчелл"

Лучший короткометражный анимационный фильм

Победитель: "Мальчик, Крот, Лис и Конь"

Другие номинанты:

"Летающий моряк"

"Продавцы льда"

"Мой год членов"

"Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это"

Лучший художник-постановщик

Победитель: Кристиан М. Гольдбек, Эрнестина Хиппер – "На Западном фронте без перемен"

Другие номинанты:

Дилан Коул, Бен Проктер, Ванесса Коул – "Аватар: Путь воды"

Флоренция Мартин, Энтони Карлино – "Вавилон"

Рик Картер, Карен О’Хара – "Фабельманы"

Катрин Мартин, Карен Мерфи, Беверли Данн – "Элвис"

Лучшая песня

Победитель: Naatu Naatu – "RRR: Рядом ревёт революция"

Другие номинанты:

Applause – "Теперь вместе" (Дайан Уоррен)

Hold My Hand – "Топ Ган: Мэверик" (Леди Гага, BloodPop)

Lift Me Up – "Чёрная пантера: Ваканда навеки" (Tems, Rihanna, Райан Куглер, Людвиг Горанссон)

This is a Life – "Всё везде и сразу" (Райан Лотт, Дэвид Бирн, Mitski)

Лучшие визуальные эффекты

Победитель: "Аватар: Путь воды"

Другие номинанты:

"Бэтмен"

"На Западном фронте без перемен"

"Топ Ган: Мэверик"

"Чёрная пантера: Ваканда навеки"

Лучший дизайн костюмов

Победитель: "Чёрная Пантера: Ваканда навеки".

Другие номинанты:

"Вавилон"

"Всё везде и сразу"

"Мистер Харрис едет в Париж"

"Элвис"

Лучший грим и причёски

Победитель: "Кит"

Другие номинанты:

"Бэтмен"

"На Западном фронте без перемен"

"Чёрная пантера: Ваканда навеки"

"Элвис"

Какой фильм получил больше всего "Оскаров"?

Больше всего "Оскаров" получила картина "Всё везде и сразу". У неё целых семь статуэток – в том числе за лучший фильм. Картина рассказывает о путешествии женщины Эвелин по мультивселенной. В ходе приключений она борется с загадочным злом и решает семейные проблемы.