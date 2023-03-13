Какие фильмы и актёры получили премию "Оскар-2023"
Большинство "Оскаров" получил фильм "Всё везде и сразу"
13 марта 2023, 10:36, ИА Амител
Торжественное вручение премии "Оскар" прошло 13 марта утром (трансляция длилась с 07:00 до 10:40 утра по барнаульскому времени). Все обладатели статуэтки уже известны. Amic.ru рассказывает, какие фильмы получили "Оскары" в своих номинациях, какая картина стала самой лучшей и каких режиссёров и актёров отметило жюри.
Лучший фильм
Победитель: "Всё везде и сразу"
Другие номинанты:
"Аватар: Путь воды"
"Банши Инишерина"
"Говорят женщины"
"На Западном фронте без перемен"
"Тар"
"Топ Ган: Мэверик"
"Треугольник печали"
"Фабельманы"
"Элвис"
Лучшая мужская роль
Победитель: Брендан Фрейзер – "Кит"
Другие номинанты:
Билл Найи – "Жить"
Колин Фаррелл – "Банши Инишерина"
Остин Батлер – "Элвис"
Пол Мескал – "Солнце моё"
Лучшая актриса
Победитель: Мишель Йео – "Всё везде и сразу"
Другие номинанты:
Ана де Армас – "Блондинка"
Андреа Райзборо – "Ради Лесли"
Кейт Бланшетт – "Тар"
Мишель Уильямс – "Фабельманы"
Лучший актёр второго плана
Победитель: Ке Хюи Куан ("Всё везде и сразу").
Другие номинанты:
Барри Кеоган – "Банши Инишерина"
Брендан Глисон – "Банши Инишерина"
Брайан Тайри Генри – "Мост через озеро"
Джадд Хёрш – "Фабельманы"
Лучшая актриса второго плана
Победитель: Джейми Ли Кертис – "Всё везде и сразу"
Другие номинанты:
Анджела Бассетт – "Чёрная пантера: Ваканда навеки"
Керри Кондон – "Банши Инишерина"
Стефани Сюй – "Всё везде и сразу"
Хонг Чау – "Кит"
Лучший режиссёр
Победитель: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт – "Всё везде и сразу"
Другие номинанты:
Мартин Макдона – "Банши Инишерина"
Рубен Эстлунд – "Треугольник печали"
Стивен Спилберг – "Фабельманы"
Тодд Филд – "Тар"
Лучший оригинальный сценарий
Победитель: "Всё везде и сразу"
Другие номинанты:
"Банши Инишерина"
"Тар"
"Треугольник печали"
"Фабельманы"
Лучший адаптированный сценарий
Победитель: "Говорят женщины"
Другие номинанты:
"Достать ножи: Стеклянная луковица"
"Жить"
"На Западном фронте без перемен"
"Топ Ган: Мэверик"
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель: "На Западном фронте без перемен"
Другие номинанты:
"Аргентина, 1985"
"Близко"
"Иа"
"Тихоня"
"Убийца Святой паук"
Лучший документальный фильм
Победитель: "Навальный" (Алексей Навальный признан в России иностранным агентом, а его структуры признаны экстремистскими, – прим. ред.)
Другие номинанты:
"Всё, что дышит"
"Вся красота и кровопролитие"
"Вулкан любви"
"Дом из щепок"
Лучший анимационный фильм
Победитель: "Пиноккио Гильермо дель Торо"
Другие номинанты:
"Кот в сапогах: Последнее желание"
"Марсель, ракушка в ботинках"
"Морской монстр"
"Я краснею"
Лучшая операторская работа
Победитель: Джеймс Френд – "На Западном фронте без перемен".
Другие номинанты:
Дариус Хонджи – "Бардо"
Флориан Хоффмайстер – "Тар"
Мэнди Уокер – "Элвис"
Роджер Дикинс – "Империя света"
Лучший монтаж
Победитель: Пол Роджерс – "Всё везде и сразу"
Другие номинанты:
Миккелл И.Г. Нилсен – "Банши Инишерина"
Моника Вилли – "Тар"
Эдди Хэмилтон – "Топ Ган: Мэверик"
Джонатан Редмонд – "Элвис"
Лучший звук
Победитель: "Топ Ган: Мэверик"
Другие номинанты:
"Аватар: Путь воды"
"Бэтмен"
"На Западном фронте без перемен"
"Элвис"
Лучший оригинальный саундтрек
Победитель: Фолькер Бертельман – "На Западном фронте без перемен"
Другие номинанты:
Джастин Гурвиц – "Вавилон"
Картер Бёруэлл – "Банши Инишерина"
Сон Люкс – "Всё везде и сразу"
Джон Уильямс – "Фабельманы"
Лучший игровой короткометражный фильм
Победитель: "Прощание по-ирландски"
Другие номинанты:
"Ивалу"
"Красный чемодан"
"Ночная поездка"
"Ученица"
Лучший короткометражный документальный фильм
Победитель: "Заклинатели слонов"
Другие номинанты:
"Выход"
"Как измеряется год?"
"Незнакомец у ворот"
"Эффект Марты Митчелл"
Лучший короткометражный анимационный фильм
Победитель: "Мальчик, Крот, Лис и Конь"
Другие номинанты:
"Летающий моряк"
"Продавцы льда"
"Мой год членов"
"Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это"
Лучший художник-постановщик
Победитель: Кристиан М. Гольдбек, Эрнестина Хиппер – "На Западном фронте без перемен"
Другие номинанты:
Дилан Коул, Бен Проктер, Ванесса Коул – "Аватар: Путь воды"
Флоренция Мартин, Энтони Карлино – "Вавилон"
Рик Картер, Карен О’Хара – "Фабельманы"
Катрин Мартин, Карен Мерфи, Беверли Данн – "Элвис"
Лучшая песня
Победитель: Naatu Naatu – "RRR: Рядом ревёт революция"
Другие номинанты:
Applause – "Теперь вместе" (Дайан Уоррен)
Hold My Hand – "Топ Ган: Мэверик" (Леди Гага, BloodPop)
Lift Me Up – "Чёрная пантера: Ваканда навеки" (Tems, Rihanna, Райан Куглер, Людвиг Горанссон)
This is a Life – "Всё везде и сразу" (Райан Лотт, Дэвид Бирн, Mitski)
Лучшие визуальные эффекты
Победитель: "Аватар: Путь воды"
Другие номинанты:
"Бэтмен"
"На Западном фронте без перемен"
"Топ Ган: Мэверик"
"Чёрная пантера: Ваканда навеки"
Лучший дизайн костюмов
Победитель: "Чёрная Пантера: Ваканда навеки".
Другие номинанты:
"Вавилон"
"Всё везде и сразу"
"Мистер Харрис едет в Париж"
"Элвис"
Лучший грим и причёски
Победитель: "Кит"
Другие номинанты:
"Бэтмен"
"На Западном фронте без перемен"
"Чёрная пантера: Ваканда навеки"
"Элвис"
Какой фильм получил больше всего "Оскаров"?
Больше всего "Оскаров" получила картина "Всё везде и сразу". У неё целых семь статуэток – в том числе за лучший фильм. Картина рассказывает о путешествии женщины Эвелин по мультивселенной. В ходе приключений она борется с загадочным злом и решает семейные проблемы.
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