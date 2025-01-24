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Названы претенденты на 97-ю премию "Оскар"

Церемония вручения состоится 3 марта 2025 года

24 января 2025, 07:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Mirko Fabian
Фото: unsplash.com / Mirko Fabian

97-я церемония вручения премии "Оскар" объявила полный список номинантов. Об этом сообщает РБК.

Церемония состоится в ночь на 3 марта по московскому времени. Ее ведущим впервые будет Конан О'Брайен. Он сменит Джимми Киммела, развлекавшего зрителей на сцене Dolby Theater последние четыре года.

Полный список претендентов на премию выглядит так:

Лучший фильм
  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Боб Дилан: Никому не известный"
  • "Конклав"
  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Эмилия Перес"
  • "Я все еще здесь"
  • "Мальчишки из "Никеля"
  • "Субстанция"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучший режиссер
  • Шон Бэйкер, "Анора"
  • Брэйди Корбет, "Бруталист"
  • Джеймс Мэнголд, "Боб Дилан: Никому не известный"
  • Жак Одиар, "Эмилия Перес"
  • Корали Фаржиа, "Субстанция"
Лучшая женская роль
  • Синтия Эриво, "Злая: Сказка о ведьме Запада"
  • Карла София Гаскон, "Эмилия Перес"
  • Майки Мэдисон, "Анора"
  • Деми Мур, "Субстанция"
  • Фернанда Торрес, "Я все еще здесь"
Лучшая мужская роль
  • Эдриан Броуди, "Бруталист"
  • Тимоти Шаламе, "Боб Дилан: Никому не известный"
  • Колман Доминго "Синг-Синг"
  • Рэйф Файнс, "Конклав"
  • Себастиан Стэн, "Ученик: Восхождение Трампа"
Лучшая мужская роль второго плана
  • Юра Борисов, "Анора"
  • Киран Калкин, "Настоящая боль"
  • Джереми Стронг, "Ученик"
  • Гай Пирс, "Бруталист"
  • Эдвард Нортон, "Боб Дилан: Никому не известный"
Лучшая женская роль второго плана
  • Моника Барбаро, "Боб Дилан: Никому не известный"
  • Ариана Гранде, "Злая: Сказка о ведьме Запада"
  • Фелисити Джонс, "Бруталист"
  • Изабелла Росселини, "Конклав"
  • Зои Салдана, "Эмилия Перес"
Лучший международный фильм
  • "Я все еще здесь", Бразилия
  • "Девушка с иглой", Дания
  • "Эмилия Перес", Франция
  • "Семя священного инжира", Германия
  • "Течение", Латвия
Лучший анимационный фильм
  • "Течение"
  • "Головоломка 2"
  • "Мемуары улитки"
  • "Уоллис и громит: Самая дикая месть"
  • "Дикий робот"
Лучшая операторская работа
  • "Бруталист", Лу Кроули
  • "Дюна. Часть вторая", Грейг Фрэйзер
  • "Эмилия Перес", Поль Гийом
  • "Мария", Эд Лахман
  • "Носферату", Джарин Блашке
Лучшая работа художника-постановщика
  • "Бруталист"
  • "Конклав"
  • "Дюна. Часть вторая"
  • "Носферату"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучший адаптированный сценарий
  • "Боб Дилан: Никому не известный", Джеймс Мэнголд, Джей Кокс
  • "Конклав", Питер Строан
  • "Эмилия Перес", Жак Одиар, Тома Бидеген, Леа Мисиус
  • "Мальчишки из "Никеля", RaMell Ross, Джослин Барнс, Колсон Уайтхед
  • "Синг-Синг", Клин Бентли, Брент Бюэлл, Джон Х. Ричардсон
Лучший оригинальный сценарий
  • "Анора", Шон Бэйкер
  • "Бруталист", Брэйди Корбет
  • "Настоящая боль", Джесси Айзенберг
  • "5 сентября", Тим Фельбаум, Мориц Биндер, Алекс Дэвид
  • "Субстанция", Корали Фаржиа
Лучший монтаж
  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Конклав"
  • "Эмилия Перес"
  • "Злая: Сказка о ведьме ЗАпада"
Лучший звук
  • "Боб Дилан: Никому не известный"
  • "Дюна. Часть вторая"
  • "Эмилия Перес"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"
  • "Дикий робот"
Лучшие визуальные эффекты
  • "Чужой Ромул"
  • "Быть лучше: История Робби Уильямса"
  • "Дюна. Часть вторая"
  • "Планета обезьян. Новое царство"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучшая песня к фильму
  • El Mal из фильма "Эмилия Перес"
  • The Journey из фильма "Батальон 6888"
  • Like a Bird из фильма "Синг-Синг"
  • Mi Camino из фильма "Эмилия Перес"
  • Never Too Late из документального фильма "Элтон Джон: Never Too Late"
Лучшая оригинальная музыка к фильму
  • "Бруталист"
  • "Конклав"
  • "Эмилия Перес"
  • "Злая: Сказка о ведьме с Запада"
  • "Дикий робот"

Напомним, в числе претендентов на премию оказался российский актер Юра Борисов. Он поборется за статуэтку в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Анора".

Кино премия

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