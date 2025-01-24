Названы претенденты на 97-ю премию "Оскар"

Церемония вручения состоится 3 марта 2025 года

24 января 2025, 07:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Mirko Fabian

97-я церемония вручения премии "Оскар" объявила полный список номинантов. Об этом сообщает РБК.

Церемония состоится в ночь на 3 марта по московскому времени. Ее ведущим впервые будет Конан О'Брайен. Он сменит Джимми Киммела, развлекавшего зрителей на сцене Dolby Theater последние четыре года.

Полный список претендентов на премию выглядит так:

Лучший фильм

"Анора"

"Бруталист"

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Конклав"

"Дюна: Часть вторая"

"Эмилия Перес"

"Я все еще здесь"

"Мальчишки из "Никеля"

"Субстанция"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший режиссер

Шон Бэйкер, "Анора"

Брэйди Корбет, "Бруталист"

Джеймс Мэнголд, "Боб Дилан: Никому не известный"

Жак Одиар, "Эмилия Перес"

Корали Фаржиа, "Субстанция"

Лучшая женская роль

Синтия Эриво, "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Карла София Гаскон, "Эмилия Перес"

Майки Мэдисон, "Анора"

Деми Мур, "Субстанция"

Фернанда Торрес, "Я все еще здесь"

Лучшая мужская роль

Эдриан Броуди, "Бруталист"

Тимоти Шаламе, "Боб Дилан: Никому не известный"

Колман Доминго "Синг-Синг"

Рэйф Файнс, "Конклав"

Себастиан Стэн, "Ученик: Восхождение Трампа"

Лучшая мужская роль второго плана

Юра Борисов, "Анора"

Киран Калкин, "Настоящая боль"

Джереми Стронг, "Ученик"

Гай Пирс, "Бруталист"

Эдвард Нортон, "Боб Дилан: Никому не известный"

Лучшая женская роль второго плана

Моника Барбаро, "Боб Дилан: Никому не известный"

Ариана Гранде, "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Фелисити Джонс, "Бруталист"

Изабелла Росселини, "Конклав"

Зои Салдана, "Эмилия Перес"

Лучший международный фильм

"Я все еще здесь", Бразилия

"Девушка с иглой", Дания

"Эмилия Перес", Франция

"Семя священного инжира", Германия

"Течение", Латвия

Лучший анимационный фильм

"Течение"

"Головоломка 2"

"Мемуары улитки"

"Уоллис и громит: Самая дикая месть"

"Дикий робот"

Лучшая операторская работа

"Бруталист", Лу Кроули

"Дюна. Часть вторая", Грейг Фрэйзер

"Эмилия Перес", Поль Гийом

"Мария", Эд Лахман

"Носферату", Джарин Блашке

Лучшая работа художника-постановщика

"Бруталист"

"Конклав"

"Дюна. Часть вторая"

"Носферату"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший адаптированный сценарий

"Боб Дилан: Никому не известный", Джеймс Мэнголд, Джей Кокс

"Конклав", Питер Строан

"Эмилия Перес", Жак Одиар, Тома Бидеген, Леа Мисиус

"Мальчишки из "Никеля", RaMell Ross, Джослин Барнс, Колсон Уайтхед

"Синг-Синг", Клин Бентли, Брент Бюэлл, Джон Х. Ричардсон

Лучший оригинальный сценарий

"Анора", Шон Бэйкер

"Бруталист", Брэйди Корбет

"Настоящая боль", Джесси Айзенберг

"5 сентября", Тим Фельбаум, Мориц Биндер, Алекс Дэвид

"Субстанция", Корали Фаржиа

Лучший монтаж

"Анора"

"Бруталист"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме ЗАпада"

Лучший звук

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Дюна. Часть вторая"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Дикий робот"

Лучшие визуальные эффекты

"Чужой Ромул"

"Быть лучше: История Робби Уильямса"

"Дюна. Часть вторая"

"Планета обезьян. Новое царство"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучшая песня к фильму

El Mal из фильма "Эмилия Перес"

The Journey из фильма "Батальон 6888"

Like a Bird из фильма "Синг-Синг"

Mi Camino из фильма "Эмилия Перес"

Never Too Late из документального фильма "Элтон Джон: Never Too Late"

Лучшая оригинальная музыка к фильму

"Бруталист"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме с Запада"

"Дикий робот"

Напомним, в числе претендентов на премию оказался российский актер Юра Борисов. Он поборется за статуэтку в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Анора".