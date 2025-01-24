Названы претенденты на 97-ю премию "Оскар"
Церемония вручения состоится 3 марта 2025 года
24 января 2025, 07:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com / Mirko Fabian
97-я церемония вручения премии "Оскар" объявила полный список номинантов. Об этом сообщает РБК.
Церемония состоится в ночь на 3 марта по московскому времени. Ее ведущим впервые будет Конан О'Брайен. Он сменит Джимми Киммела, развлекавшего зрителей на сцене Dolby Theater последние четыре года.
Полный список претендентов на премию выглядит так:
Лучший фильм
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Боб Дилан: Никому не известный"
- "Конклав"
- "Дюна: Часть вторая"
- "Эмилия Перес"
- "Я все еще здесь"
- "Мальчишки из "Никеля"
- "Субстанция"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучший режиссер
- Шон Бэйкер, "Анора"
- Брэйди Корбет, "Бруталист"
- Джеймс Мэнголд, "Боб Дилан: Никому не известный"
- Жак Одиар, "Эмилия Перес"
- Корали Фаржиа, "Субстанция"
Лучшая женская роль
- Синтия Эриво, "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- Карла София Гаскон, "Эмилия Перес"
- Майки Мэдисон, "Анора"
- Деми Мур, "Субстанция"
- Фернанда Торрес, "Я все еще здесь"
Лучшая мужская роль
- Эдриан Броуди, "Бруталист"
- Тимоти Шаламе, "Боб Дилан: Никому не известный"
- Колман Доминго "Синг-Синг"
- Рэйф Файнс, "Конклав"
- Себастиан Стэн, "Ученик: Восхождение Трампа"
Лучшая мужская роль второго плана
- Юра Борисов, "Анора"
- Киран Калкин, "Настоящая боль"
- Джереми Стронг, "Ученик"
- Гай Пирс, "Бруталист"
- Эдвард Нортон, "Боб Дилан: Никому не известный"
Лучшая женская роль второго плана
- Моника Барбаро, "Боб Дилан: Никому не известный"
- Ариана Гранде, "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- Фелисити Джонс, "Бруталист"
- Изабелла Росселини, "Конклав"
- Зои Салдана, "Эмилия Перес"
Лучший международный фильм
- "Я все еще здесь", Бразилия
- "Девушка с иглой", Дания
- "Эмилия Перес", Франция
- "Семя священного инжира", Германия
- "Течение", Латвия
Лучший анимационный фильм
- "Течение"
- "Головоломка 2"
- "Мемуары улитки"
- "Уоллис и громит: Самая дикая месть"
- "Дикий робот"
Лучшая операторская работа
- "Бруталист", Лу Кроули
- "Дюна. Часть вторая", Грейг Фрэйзер
- "Эмилия Перес", Поль Гийом
- "Мария", Эд Лахман
- "Носферату", Джарин Блашке
Лучшая работа художника-постановщика
- "Бруталист"
- "Конклав"
- "Дюна. Часть вторая"
- "Носферату"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучший адаптированный сценарий
- "Боб Дилан: Никому не известный", Джеймс Мэнголд, Джей Кокс
- "Конклав", Питер Строан
- "Эмилия Перес", Жак Одиар, Тома Бидеген, Леа Мисиус
- "Мальчишки из "Никеля", RaMell Ross, Джослин Барнс, Колсон Уайтхед
- "Синг-Синг", Клин Бентли, Брент Бюэлл, Джон Х. Ричардсон
Лучший оригинальный сценарий
- "Анора", Шон Бэйкер
- "Бруталист", Брэйди Корбет
- "Настоящая боль", Джесси Айзенберг
- "5 сентября", Тим Фельбаум, Мориц Биндер, Алекс Дэвид
- "Субстанция", Корали Фаржиа
Лучший монтаж
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Конклав"
- "Эмилия Перес"
- "Злая: Сказка о ведьме ЗАпада"
Лучший звук
- "Боб Дилан: Никому не известный"
- "Дюна. Часть вторая"
- "Эмилия Перес"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- "Дикий робот"
Лучшие визуальные эффекты
- "Чужой Ромул"
- "Быть лучше: История Робби Уильямса"
- "Дюна. Часть вторая"
- "Планета обезьян. Новое царство"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучшая песня к фильму
- El Mal из фильма "Эмилия Перес"
- The Journey из фильма "Батальон 6888"
- Like a Bird из фильма "Синг-Синг"
- Mi Camino из фильма "Эмилия Перес"
- Never Too Late из документального фильма "Элтон Джон: Never Too Late"
Лучшая оригинальная музыка к фильму
- "Бруталист"
- "Конклав"
- "Эмилия Перес"
- "Злая: Сказка о ведьме с Запада"
- "Дикий робот"
Напомним, в числе претендентов на премию оказался российский актер Юра Борисов. Он поборется за статуэтку в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Анора".
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