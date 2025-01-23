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Российского актера Юру Борисова номинировали на "Оскар"

Юра Борисов поборется за статуэтку в номинации "Лучший актер второго плана"

23 января 2025, 22:21, ИА Амител

Юра Борисов / Фото: кадр из фильма "Анора"
Юра Борисов / Фото: кадр из фильма "Анора"

Российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана". Об этом со ссылкой на пресс-службу киноакадемии сообщает газета "Известия".

Юру Борисова номинировали на американскую кинопремию за роль в фильме "Анора". Вместе с ним за статуэтку поборются актеры Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.

Сам фильм "Анора" также претендует на "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий".

Торжественная церемония пройдет 3 марта 2025 года.

Ранее актер Юра Борисов победил в номинации "Лучший актер второго плана" на премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса – также за роль в фильме "Анора".

"Успех Борисова может повысить его шансы на получение награды "Оскар", – уточнили тогда специалисты.

Кроме того, российский актер Марк Эйдельштейн возглавил рейтинг самых стильных людей 2024 года. Он также сыграл в "Аноре".

Напомним, фильм "Анора" получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

Картина рассказывает о путешествии девушки, работающей в сфере секс-индустрии, между Нью-Йорком и Лас-Вегасом. По сюжету, она собирается выйти замуж за сына русского олигарха, но его родители выступают против этого брака.

Россия Кино награды

Комментарии 12

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Гость

22:40:55 23-01-2025

По краю ходит Юра. Но талантливый, выбивается из всех этих Петровых и Прилучных

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Musik

01:08:38 24-01-2025

Не про токарей же фыльм снимать.

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Гость

20:28:27 24-01-2025

Musik (01:08:38 24-01-2025) Не про токарей же фыльм снимать. ... А было бы интересно! И как учебное пособие бы осталось.

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Марина

04:47:29 24-01-2025

Хочется верить, что многие понимают почему фильму дают столь высокие премии...Фильм невероятно противный, по-другому не скажешь. Выставлена на показ вся грязь человеческого общества. И русские в нём сыграли главную роль, "молодцы", нечего сказать. "Великие актеры" просто. Стыдно должно быть, что в такое время соглашаются на такие "проекты". Кто-то погибает на СВО, а кто-то снимается в американских фильм, чтобы русских какими-то "обкурышами" показать... Ну а премии высокие дают, если кто-то не понял, чтобы как можно больше людей эту дрянь посмотрели по всему миру. Информационная война в самом ярком её проявлении.

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Гость

06:58:31 24-01-2025

Марина (04:47:29 24-01-2025) Хочется верить, что многие понимают почему фильму дают столь... Как связаны СВО и съемки в зарубежном фильме, не носящем никакой политической подоплеки? По такой логике пока идет война и бургеры есть нельзя и джинсы носить…

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Гость

07:59:34 24-01-2025

Гость (06:58:31 24-01-2025) Как связаны СВО и съемки в зарубежном фильме, не носящем ник... там сво головного мозга

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Гость

08:20:12 24-01-2025

Хорошо... Какие у вас предположения почему фильм на 1 000 премий номинирован? Гениальный сюжет - нет, великие актеры - нет. Тогда почему его так распиарили?
Во всех новостях о нем
Пробуйте анализировать информацию, а не просто ей доверять и да будет вам счастье )

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Гость

08:32:10 24-01-2025

Гость (08:20:12 24-01-2025) Хорошо... Какие у вас предположения почему фильм на 1 000 пр... Может просто за чувства цепляет, потому и номинируют.

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Гость

09:00:34 24-01-2025

Гость (08:32:10 24-01-2025) Может просто за чувства цепляет, потому и номинируют.... Какие там чувства ))) Фильм про прост-тку и "укурыша". Вас такое цепляет?!

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Гость

20:24:44 24-01-2025

Гость (06:58:31 24-01-2025) Как связаны СВО и съемки в зарубежном фильме, не носящем ник... Не заблуждайтесь, считая, что кинематограф вне политики.
Самая что ни на есть политика показать то, как ты относишься к другому государству через кино. Это не сегодня придумали.
Причем схема отработана десятилетиями.
Взять вроде талантливого, снять вроде в шедевре, дать кучу премий и протрубить на весь мир - смотрите, мол, вот какие Русские... (в двух главных ролях).
И это не политика???

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Дюша

09:04:41 24-01-2025

Больше тем для кино в России нет...Главные герои - шлюхи и менты...Какой Оскар? Хотя... За такой позор и обгаживание России они и Нобелевку дадут...

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Гость

20:27:02 24-01-2025

Стыдно конечно, что мы Русские снимаемся в таких помоях, а потом фильм поднимают в рейтинги... и понеслось.
Как можно на столько себя не уважать...

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