Российского актера Юру Борисова номинировали на "Оскар"

Юра Борисов поборется за статуэтку в номинации "Лучший актер второго плана"

23 января 2025, 22:21, ИА Амител

Юра Борисов / Фото: кадр из фильма "Анора"

Российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана". Об этом со ссылкой на пресс-службу киноакадемии сообщает газета "Известия".

Юру Борисова номинировали на американскую кинопремию за роль в фильме "Анора". Вместе с ним за статуэтку поборются актеры Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.

Сам фильм "Анора" также претендует на "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий".

Торжественная церемония пройдет 3 марта 2025 года.

Ранее актер Юра Борисов победил в номинации "Лучший актер второго плана" на премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса – также за роль в фильме "Анора".

"Успех Борисова может повысить его шансы на получение награды "Оскар", – уточнили тогда специалисты.

Кроме того, российский актер Марк Эйдельштейн возглавил рейтинг самых стильных людей 2024 года. Он также сыграл в "Аноре".

Напомним, фильм "Анора" получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

Картина рассказывает о путешествии девушки, работающей в сфере секс-индустрии, между Нью-Йорком и Лас-Вегасом. По сюжету, она собирается выйти замуж за сына русского олигарха, но его родители выступают против этого брака.