Врач посоветовал есть больше овощей и фруктов и объяснил почему
Он также отметил, что в августе особенно важно одеваться "по погоде"
13 августа 2024, 17:00, ИА Амител
Август — месяц, когда погода становится непредсказуемой. В это время легко простудиться, подхватить вирусную инфекцию или даже столкнуться с обострением хронического заболевания. Об этом в беседе с RT рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков.
Эксперт объяснил, что в августе температура может резко меняться: то жарко, то прохладно и дождливо. Поэтому важно одеваться по погоде, даже если днём тепло. Вечером и ночью температура может значительно снизиться, поэтому стоит иметь при себе лёгкую куртку или свитер.
Также специалист посоветовал не купаться в холодной воде после пребывания на солнце, так как это может привести к спазму сосудов и простуде.
Чтобы укрепить организм и противостоять инфекциям, доктор Коньков рекомендует правильно питаться, высыпаться, заниматься умеренной физической активностью и соблюдать гигиену.
В августе на прилавках магазинов появляется много свежих фруктов и овощей, богатых витаминами и минералами. Эксперт советует включить их в свой рацион, чтобы поддержать иммунитет. Также важно соблюдать питьевой режим и пить больше воды, особенно в жаркую погоду.
Если вы чувствуете недомогание, лучше оставаться дома, чтобы не заразить окружающих. А если вы всё же заболели, не стоит откладывать визит к врачу. Чем раньше вы начнёте лечение, тем быстрее выздоровеете.
17:19:55 13-08-2024
и объяснил почему --- Потому, что овощи дешевле мяса, рыбы и, даже подешевевших крабов)