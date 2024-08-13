Врач посоветовал есть больше овощей и фруктов и объяснил почему

Он также отметил, что в августе особенно важно одеваться "по погоде"

13 августа 2024, 17:00, ИА Амител

Овощи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1024857

Август — месяц, когда погода становится непредсказуемой. В это время легко простудиться, подхватить вирусную инфекцию или даже столкнуться с обострением хронического заболевания. Об этом в беседе с RT рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков.

Эксперт объяснил, что в августе температура может резко меняться: то жарко, то прохладно и дождливо. Поэтому важно одеваться по погоде, даже если днём тепло. Вечером и ночью температура может значительно снизиться, поэтому стоит иметь при себе лёгкую куртку или свитер.

Также специалист посоветовал не купаться в холодной воде после пребывания на солнце, так как это может привести к спазму сосудов и простуде.

Чтобы укрепить организм и противостоять инфекциям, доктор Коньков рекомендует правильно питаться, высыпаться, заниматься умеренной физической активностью и соблюдать гигиену.

В августе на прилавках магазинов появляется много свежих фруктов и овощей, богатых витаминами и минералами. Эксперт советует включить их в свой рацион, чтобы поддержать иммунитет. Также важно соблюдать питьевой режим и пить больше воды, особенно в жаркую погоду.

Если вы чувствуете недомогание, лучше оставаться дома, чтобы не заразить окружающих. А если вы всё же заболели, не стоит откладывать визит к врачу. Чем раньше вы начнёте лечение, тем быстрее выздоровеете.