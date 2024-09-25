Названы продукты, которые не повышают сахар в крови
Они обладают и другими полезными свойствами
25 сентября 2024, 07:41, ИА Амител
Эксперты в области питания определили сладкие продукты, которые могут способствовать нормализации уровня сахара в крови, сообщает "Фонтанка".
Специалисты советуют включать в рацион жирную морскую рыбу, оливки, овощи, арахис, овсяную кашу из цельного зерна и цельнозерновые крупы.
"Цельное зерно обладает наибольшими полезными свойствами. В обработанных хлопьях, особенно в кашах быстрого приготовления без оболочки, пользы мало", – объясняет врач-диетолог Ирина Торопыгина.
Эти продукты богаты омега-3 жирными кислотами, витаминами, антиоксидантами и клетчаткой, что способствует очищению крови, предотвращению диабета, снижению зависимости от сахара и улучшению работы кишечника.
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