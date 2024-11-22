Среди них – кофе и чеснок

22 ноября 2024, 16:00, ИА Амител

Фото: Darrien Staton / unsplash.com

Эксперт по питанию Ампаро Гамеро из Открытого университета Каталонии призвал не хранить некоторые продукты в холодильнике, так как это ухудшает их вкусовые качества, пишет Gloucestershire Live.

По словам Гамеро, чеснок в холоде быстро прорастает, и лучше хранить его в оливковом масле в плотно закрытой таре или замораживать.

Также он отметил, что хлеб теряет вкус и структуру в холодильнике, а шоколад изменяет текстуру из-за перепадов температур.

Кроме того, недозревшие бананы становятся твердыми и безвкусными, а кофе впитывает влагу и теряет аромат.