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Названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Среди них – кофе и чеснок

22 ноября 2024, 16:00, ИА Амител

Фото: Darrien Staton / unsplash.com
Фото: Darrien Staton / unsplash.com

Эксперт по питанию Ампаро Гамеро из Открытого университета Каталонии призвал не хранить некоторые продукты в холодильнике, так как это ухудшает их вкусовые качества, пишет Gloucestershire Live.

По словам Гамеро, чеснок в холоде быстро прорастает, и лучше хранить его в оливковом масле в плотно закрытой таре или замораживать.

Также он отметил, что хлеб теряет вкус и структуру в холодильнике, а шоколад изменяет текстуру из-за перепадов температур.

Кроме того, недозревшие бананы становятся твердыми и безвкусными, а кофе впитывает влагу и теряет аромат.

советы эксперта

Комментарии 4

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Шинник

16:16:04 22-11-2024

шоколад точно можно хранить в холодильнике.
Хлеб тоже. Он не так быстро заплесневеет. (или вообще в морозилке)

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Гость

17:13:39 22-11-2024

почему мне в советское время никто не подсказал хранить хлеб в холодильнике? когда тараканы везде суетились. ведь это гораздо гигиеничней

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Гость

17:18:29 22-11-2024

...чеснок в холоде быстро прорастает, и лучше хранить его в оливковом масле...
- а картошку хорошо в погребе, засыпав подсоленной красной икрой.

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Musik

22:12:19 22-11-2024

Гость (17:18:29 22-11-2024) ...чеснок в холоде быстро прорастает, и лучше хранить его в ... Лайфхак полезный. Буду. Спс.

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