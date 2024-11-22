Названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике
Среди них – кофе и чеснок
22 ноября 2024, 16:00, ИА Амител
Фото: Darrien Staton / unsplash.com
Эксперт по питанию Ампаро Гамеро из Открытого университета Каталонии призвал не хранить некоторые продукты в холодильнике, так как это ухудшает их вкусовые качества, пишет Gloucestershire Live.
По словам Гамеро, чеснок в холоде быстро прорастает, и лучше хранить его в оливковом масле в плотно закрытой таре или замораживать.
Также он отметил, что хлеб теряет вкус и структуру в холодильнике, а шоколад изменяет текстуру из-за перепадов температур.
Кроме того, недозревшие бананы становятся твердыми и безвкусными, а кофе впитывает влагу и теряет аромат.
16:16:04 22-11-2024
шоколад точно можно хранить в холодильнике.
Хлеб тоже. Он не так быстро заплесневеет. (или вообще в морозилке)
17:13:39 22-11-2024
почему мне в советское время никто не подсказал хранить хлеб в холодильнике? когда тараканы везде суетились. ведь это гораздо гигиеничней
17:18:29 22-11-2024
...чеснок в холоде быстро прорастает, и лучше хранить его в оливковом масле...
- а картошку хорошо в погребе, засыпав подсоленной красной икрой.
22:12:19 22-11-2024
Гость (17:18:29 22-11-2024) ...чеснок в холоде быстро прорастает, и лучше хранить его в ... Лайфхак полезный. Буду. Спс.