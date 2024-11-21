Врач рассказала, кому противопоказан творог

В частности, его лучше не есть при ожирении и гастрите

21 ноября 2024, 12:11, ИА Амител

Творог / Источник фото: pxhere.com

Творог – полезный продукт, но и его есть можно не всем. О противопоказаниях рассказала РИА Новости гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

Противопоказаниями к употреблению этого кисломолочного продукта являются персональная непереносимость, аллергия на молочный белок, гастрит и заболевания почек. Людям с ожирением или атеросклерозом также следует быть осторожными.

Рекомендуется не превышать 100 граммов творога в день для детей и 200 граммов для взрослых, хотя спортсмены могут употреблять больше. Если противопоказаний нет, творог можно есть ежедневно.