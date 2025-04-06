Названы продукты, которые подорожают из-за Пасхи и любителей шашлыка
В апреле традиционно растет спрос на определенные категории товаров
06 апреля 2025, 12:10, ИА Амител
В России в апреле ряд продуктов подорожает в связи с подготовкой к Пасхе и майским праздникам, когда растет спрос на определенные категории товаров. Об этом агентству "Прайм" рассказала Мария Долгова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова.
По ее словам, в преддверии Пасхи, которая в этом году приходится на 20 апреля, особенно ощутимо может вырасти цена на куриные яйца – на 4–7%. Это связано с их массовым использованием для выпечки куличей и окрашивания.
Кроме того, по мере приближения праздника начнет дорожать и сама праздничная выпечка, а также ингредиенты для нее – творог, сливочное масло, мука и маргарин. То, как сильно вырастут цены на эти продукты, будет зависеть от марки, рецепта и места продажи.
Рост цен ожидается и на мясо, особенно на свинину и баранину, используемые для приготовления шашлыков.
"Окончание Великого поста, приближение майских праздников – дважды по четыре выходных подряд – и теплая погода будут способствовать повышению спроса на мясо для шашлыков и, соответственно, росту цен в последней декаде апреля в среднем на 4–10% в зависимости от вида мяса и дополнительных ингредиентов", – рассказала финансист.
12:35:14 06-04-2025
Так это не из-за Пасхи и любителей шашлыка. А из-за тех, кто хочет на этом получить сверхприбыль
19:04:03 06-04-2025
В кафе у Григорича шашлык плохого качества. Год не беру.
10:25:58 07-04-2025
Гость (19:04:03 06-04-2025) В кафе у Григорича шашлык плохого качества. Год не беру. ... после переезда видать персонал поменялся или еще что, но качество скатилось вниз, что ребра что шашлык, сухое и невкусное стало
15:10:26 07-04-2025
мимопроходил (10:25:58 07-04-2025) после переезда видать персонал поменялся или еще что, но кач... там раньше армяне были все, как ушли - так и невкусно стало
19:33:44 06-04-2025
А пенсию не повысят из-за пасхи?
13:45:31 07-04-2025
Гость (19:33:44 06-04-2025) А пенсию не повысят из-за пасхи?... Пенсию?Повысить?Да вы что?На святое покушаетесь?