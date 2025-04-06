В апреле традиционно растет спрос на определенные категории товаров

06 апреля 2025, 12:10, ИА Амител

Шашлыки / Фото: amic.ru

В России в апреле ряд продуктов подорожает в связи с подготовкой к Пасхе и майским праздникам, когда растет спрос на определенные категории товаров. Об этом агентству "Прайм" рассказала Мария Долгова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова.

По ее словам, в преддверии Пасхи, которая в этом году приходится на 20 апреля, особенно ощутимо может вырасти цена на куриные яйца – на 4–7%. Это связано с их массовым использованием для выпечки куличей и окрашивания.

Кроме того, по мере приближения праздника начнет дорожать и сама праздничная выпечка, а также ингредиенты для нее – творог, сливочное масло, мука и маргарин. То, как сильно вырастут цены на эти продукты, будет зависеть от марки, рецепта и места продажи.

Рост цен ожидается и на мясо, особенно на свинину и баранину, используемые для приготовления шашлыков.