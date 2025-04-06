В Алтайском крае подорожали творог, молоко и сметана
При этом снизилась цена на сливочное масло
06 апреля 2025, 11:00, ИА Амител
За неделю с 24 по 31 марта в Алтайском крае цена на творог выросла почти на 10 рублей – с 464,38 до 473,32 рубля. Согласно данным Алтайкрайстата, дороже также стали молоко и сметана.
Так, сметана и молоко подорожали на 29 и 55 копеек соответственно. Говядина – почти на 2,97 рубля, свинина – на 1,58 рубля, курица – на 76 копеек. Цена на баранину осталась прежней — 755,21 рубля за килограмм.
Среди овощей и фруктов подорожали яблоки (на 1,18 рубля), картофель (0,45 рубля), белокочанная капуста (0,95 рубля) и томаты (0,43 рубля).
В то же время сливочное масло подешевело на 36,26 рубля – с 1351,41 до 1315,15 рубля. Также снизились цены на огурцы (на 3,01 рубля), морковь (1,3 рубля), репчатый лук (0,88 рубля), подсолнечное масло (0,92 рубля), куриные яйца (0,39 рубля) и пшеничную муку (0,09 рубля).
Ранее сообщалось, что Алтайский край занял 83-е место из 85 в рейтинге регионов России по уровню зарплат в небольших населенных пунктах, а Республика Алтай – 70-е.
11:31:08 07-04-2025
Это в аграрном то крае?Это такие у нас достижения?И это в порядке вещей?
14:18:54 07-04-2025
Афиноген (11:31:08 07-04-2025) Это в аграрном то крае?Это такие у нас достижения?И это в по... Вам надо мыслить масштабнее! Всем сейчас тяжело. Даже чиновникам.
15:38:27 07-04-2025
Гость (14:18:54 07-04-2025) Вам надо мыслить масштабнее! Всем сейчас тяжело. Даже чиновн... Да,что вы говорите?Даже чиновникам? Видно из "патриотов"? Не надо втирать очки,знаем мы как они "страдают",масштабный ,вы наш.