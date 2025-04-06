В Алтайском крае подорожали творог, молоко и сметана

При этом снизилась цена на сливочное масло

06 апреля 2025, 11:00, ИА Амител

Творог, молоко и сметана / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

За неделю с 24 по 31 марта в Алтайском крае цена на творог выросла почти на 10 рублей – с 464,38 до 473,32 рубля. Согласно данным Алтайкрайстата, дороже также стали молоко и сметана.

Так, сметана и молоко подорожали на 29 и 55 копеек соответственно. Говядина – почти на 2,97 рубля, свинина – на 1,58 рубля, курица – на 76 копеек. Цена на баранину осталась прежней — 755,21 рубля за килограмм.

Среди овощей и фруктов подорожали яблоки (на 1,18 рубля), картофель (0,45 рубля), белокочанная капуста (0,95 рубля) и томаты (0,43 рубля).

В то же время сливочное масло подешевело на 36,26 рубля – с 1351,41 до 1315,15 рубля. Также снизились цены на огурцы (на 3,01 рубля), морковь (1,3 рубля), репчатый лук (0,88 рубля), подсолнечное масло (0,92 рубля), куриные яйца (0,39 рубля) и пшеничную муку (0,09 рубля).

Ранее сообщалось, что Алтайский край занял 83-е место из 85 в рейтинге регионов России по уровню зарплат в небольших населенных пунктах, а Республика Алтай – 70-е.