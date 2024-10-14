Названы продукты, которые снижают тревожность и напряжение

Поможет еда, богатая магнием

14 октября 2024, 10:30, ИА Амител

Хлеб / Источник фото: unsplash.com

Эмоциональные срывы могут указывать на нехватку в организме магния, который активно используется нервной системой, сообщил агентству РИА Новости диетолог Алексей Кабанов.

По его словам, для поддержания этого элемента в рацион следует включить цельнозерновой хлеб, тыквенные семечки и хлеб из муки грубого помола из пшеницы, ржи или ячменя.

Также Кабанов посоветовал есть авокадо – оно содержит много магния, калия и насыщенных жиров, что благоприятно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, дополнительным источником магния может стать темный шоколад и сыр тофу, рассказал специалист.