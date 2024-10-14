Названы продукты, которые снижают тревожность и напряжение
Поможет еда, богатая магнием
14 октября 2024, 10:30, ИА Амител
Хлеб / Источник фото: unsplash.com
Эмоциональные срывы могут указывать на нехватку в организме магния, который активно используется нервной системой, сообщил агентству РИА Новости диетолог Алексей Кабанов.
По его словам, для поддержания этого элемента в рацион следует включить цельнозерновой хлеб, тыквенные семечки и хлеб из муки грубого помола из пшеницы, ржи или ячменя.
Также Кабанов посоветовал есть авокадо – оно содержит много магния, калия и насыщенных жиров, что благоприятно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, дополнительным источником магния может стать темный шоколад и сыр тофу, рассказал специалист.
10:39:19 14-10-2024
единственный продукт что снижает тревожность это дензнак. и желательно красного цвета
10:45:15 14-10-2024
Тревожность и напряжение снижают не продукты а адекватная социальная политика государства.
10:59:55 14-10-2024
Чувак съел самолет и был спокоен.
11:10:25 14-10-2024
думайте о добром, светлом, вечном!
например о зефире, бабах и коньяке.
12:31:55 14-10-2024
Мусик (11:10:25 14-10-2024) думайте о добром, светлом, вечном!например о зефире, баб... И о котиках
12:54:23 14-10-2024
Гость (12:31:55 14-10-2024) И о котиках... на вкус и цвет...
19:30:26 14-10-2024
Мусик (11:10:25 14-10-2024) думайте о добром, светлом, вечном!например о зефире, баб... а бабам, прошу прощения, о чем или о ком думать? Или бабам не положено тревожиться?