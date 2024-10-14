НОВОСТИЗдоровье

Названы продукты, которые снижают тревожность и напряжение

Поможет еда, богатая магнием

14 октября 2024, 10:30, ИА Амител

Хлеб / Источник фото: unsplash.com
Хлеб / Источник фото: unsplash.com

Эмоциональные срывы могут указывать на нехватку в организме магния, который активно используется нервной системой, сообщил агентству РИА Новости диетолог Алексей Кабанов.

По его словам, для поддержания этого элемента в рацион следует включить цельнозерновой хлеб, тыквенные семечки и хлеб из муки грубого помола из пшеницы, ржи или ячменя.

Также Кабанов посоветовал есть авокадо – оно содержит много магния, калия и насыщенных жиров, что благоприятно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, дополнительным источником магния может стать темный шоколад и сыр тофу, рассказал специалист.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

10:39:19 14-10-2024

единственный продукт что снижает тревожность это дензнак. и желательно красного цвета

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:45:15 14-10-2024

Тревожность и напряжение снижают не продукты а адекватная социальная политика государства.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:55 14-10-2024

Чувак съел самолет и был спокоен.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

11:10:25 14-10-2024

думайте о добром, светлом, вечном!
например о зефире, бабах и коньяке.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:55 14-10-2024

Мусик (11:10:25 14-10-2024) думайте о добром, светлом, вечном!например о зефире, баб... И о котиках

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

12:54:23 14-10-2024

Гость (12:31:55 14-10-2024) И о котиках... на вкус и цвет...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:30:26 14-10-2024

Мусик (11:10:25 14-10-2024) думайте о добром, светлом, вечном!например о зефире, баб... а бабам, прошу прощения, о чем или о ком думать? Или бабам не положено тревожиться?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров