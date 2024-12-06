Крайне важно правильно питаться, подчеркнула врач-диетолог

06 декабря 2024, 06:40, ИА Амител

Разрезанное авокадо / Фото: unsplash.com

Для поддержания здоровья сосудов важно правильно питаться, рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Александра Ноев. Она выделила ключевые продукты, которые помогут в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

"В рационе должны присутствовать антиоксиданты, эфирные масла и витамины B и C, которые можно найти в овощах и фруктах", – рассказала врач.

Особенно полезны лимоны и апельсины, которые способствуют повышению эластичности сосудов, снижению уровня холестерина и предотвращению образования бляшек.

Среди других полезных продуктов диетолог назвала свеклу, помогающую снизить давление, сельдерей, уменьшающий уровень сахара в крови, и тыкву, снижающую уровень плохого холестерина.