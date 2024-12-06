Названы продукты, необходимые для работы сердца и сосудов
Крайне важно правильно питаться, подчеркнула врач-диетолог
06 декабря 2024, 06:40, ИА Амител
Для поддержания здоровья сосудов важно правильно питаться, рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Александра Ноев. Она выделила ключевые продукты, которые помогут в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
"В рационе должны присутствовать антиоксиданты, эфирные масла и витамины B и C, которые можно найти в овощах и фруктах", – рассказала врач.
Особенно полезны лимоны и апельсины, которые способствуют повышению эластичности сосудов, снижению уровня холестерина и предотвращению образования бляшек.
Среди других полезных продуктов диетолог назвала свеклу, помогающую снизить давление, сельдерей, уменьшающий уровень сахара в крови, и тыкву, снижающую уровень плохого холестерина.
"Не забывайте и об авокадо, богатом омега-3 жирными кислотами, который помогает нормализовать артериальное давление и холестерин", – напомнила Ноев.
08:00:16 06-12-2024
Свекла и тыква-наше всё!!!
10:00:52 06-12-2024
Гость (08:00:16 06-12-2024) Свекла и тыква-наше всё!!!... свекла - супер штука!
пареная тыква +100 к хелфу!