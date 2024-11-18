Врач назвал самые опасные продукты для мужчин

Он посоветовал следить за уровнем холестерина

18 ноября 2024, 20:10, ИА Амител

Сосиски / Фото: pxhere.com/ru/photo/635363

По словам хирурга и онкоуролога Марка Гадзияна, повышенный уровень холестерина может привести к развитию инфаркта и инсульта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Доктор назвал продукты, которые могут спровоцировать эту проблему. В частности, он посоветовал ограничить потребление жирной и соленой пищи, а также колбасных изделий и сосисок, которые содержат большое количество натрия и нитратов.

Специалист подчеркнул, что чрезмерное употребление этих продуктов может негативно сказаться на здоровье. В частности, оно может привести к ухудшению циркуляции крови и формированию отложений в сосудах.

Доктор также отметил, что фастфуд представляет опасность для мужчин. В такой пище содержится большое количество насыщенных и трансжиров, которые могут повысить уровень холестерина в организме.

Гадзиян объяснил, что избыток холестерина может привести к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах. Это, в свою очередь, повышает риск возникновения инсультов и инфарктов.

Если проблема с холестерином не решается с помощью питания, врач может назначить статины. Эти препараты помогают снизить уровень холестерина в крови.