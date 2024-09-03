Названы лучшие продукты для здорового завтрака
Среди них — яйца, авокадо и творог
03 сентября 2024, 09:31, ИА Амител
Авокадо / Источник фото: unsplash.com
Питательный завтрак с большим количеством белка и клетчатки помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови в течение дня, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета второго типа, пишет портал EatingWell.
Лучшие продукты для завтрака:
- греческий йогурт с цельнозерновой гранолой – содержат белок, клетчатку и медленноусвояемые углеводы;
- яйца – источник высококачественного белка;
- ягоды – богаты клетчаткой, антиоксидантами, витаминами и минералами, улучшают показатели крови;
- творог и помидоры на цельнозерновом тосте – сочетание белка, клетчатки и фитонутриентов;
- фисташки – сбалансированная смесь белка, ненасыщенных жиров и клетчатки;
- арахисовое масло – источник жира и белка, замедляющих усвоение углеводов;
- авокадо – богато полезными жирами и клетчаткой.
Ранее врач Александр Мясников предупредил об опасности консервированного гороха из-за риска подхватить ботулизм.
09:48:10 03-09-2024
Теперь пересчитайте это всё в ценах и скажите, сколько полезных завтраков сможет съесть житель Алтайского края со своей "средней" зарплатой. Ну и пенсионеров прикиньте.
10:45:34 03-09-2024
Гость (09:48:10 03-09-2024) Теперь пересчитайте это всё в ценах и скажите, сколько полез... я легко могу сьесть завтрак 5 пенсионеров.
а вы?
10:35:51 03-09-2024
а где каша??
16:08:08 03-09-2024
Гость (10:35:51 03-09-2024) а где каша?? ... Там же где и сливочное масло. В армии каждое утро давали, а здесь свои нутринологи. Помидорами как бы не очень грузиться каждое утро.