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Названы лучшие продукты для здорового завтрака

Среди них — яйца, авокадо и творог

03 сентября 2024, 09:31, ИА Амител

Авокадо / Источник фото: unsplash.com
Авокадо / Источник фото: unsplash.com

Питательный завтрак с большим количеством белка и клетчатки помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови в течение дня, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета второго типа, пишет портал EatingWell.

Лучшие продукты для завтрака:

  • греческий йогурт с цельнозерновой гранолой – содержат белок, клетчатку и медленноусвояемые углеводы;
  • яйца – источник высококачественного белка;
  • ягоды – богаты клетчаткой, антиоксидантами, витаминами и минералами, улучшают показатели крови;
  • творог и помидоры на цельнозерновом тосте – сочетание белка, клетчатки и фитонутриентов;
  • фисташки – сбалансированная смесь белка, ненасыщенных жиров и клетчатки;
  • арахисовое масло – источник жира и белка, замедляющих усвоение углеводов;
  • авокадо – богато полезными жирами и клетчаткой.

Ранее врач Александр Мясников предупредил об опасности консервированного гороха из-за риска подхватить ботулизм.

Здоровье здоровое питание

Комментарии 4

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Гость

09:48:10 03-09-2024

Теперь пересчитайте это всё в ценах и скажите, сколько полезных завтраков сможет съесть житель Алтайского края со своей "средней" зарплатой. Ну и пенсионеров прикиньте.

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Мусик

10:45:34 03-09-2024

Гость (09:48:10 03-09-2024) Теперь пересчитайте это всё в ценах и скажите, сколько полез... я легко могу сьесть завтрак 5 пенсионеров.
а вы?

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Гость

10:35:51 03-09-2024

а где каша??

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Гость

16:08:08 03-09-2024

Гость (10:35:51 03-09-2024) а где каша?? ... Там же где и сливочное масло. В армии каждое утро давали, а здесь свои нутринологи. Помидорами как бы не очень грузиться каждое утро.

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