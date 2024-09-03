Названы лучшие продукты для здорового завтрака

Среди них — яйца, авокадо и творог

03 сентября 2024, 09:31, ИА Амител

Авокадо / Источник фото: unsplash.com

Питательный завтрак с большим количеством белка и клетчатки помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови в течение дня, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета второго типа, пишет портал EatingWell.

Лучшие продукты для завтрака:

греческий йогурт с цельнозерновой гранолой – содержат белок, клетчатку и медленноусвояемые углеводы;

яйца – источник высококачественного белка;

ягоды – богаты клетчаткой, антиоксидантами, витаминами и минералами, улучшают показатели крови;

творог и помидоры на цельнозерновом тосте – сочетание белка, клетчатки и фитонутриентов;

фисташки – сбалансированная смесь белка, ненасыщенных жиров и клетчатки;

арахисовое масло – источник жира и белка, замедляющих усвоение углеводов;

авокадо – богато полезными жирами и клетчаткой.

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