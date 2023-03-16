Названы простые способы предотвратить супружескую измену

Специалисты дали несколько советов желающим сохранить верность

16 марта 2023, 06:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Израильские психологи нашли простой метод предотвращения супружеских измен, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Psyhology Today.

Авторы исследования отметили, что люди изменяют, если из отношений ушли страсть или если один из партнёров ощущает эмоциональную или сексуальную неудовлетворённость.

Несколько советов желающим избежать измен:

думать о партнёре, его действиях, мыслях и чувствах, поскольку необходимо найти способ поддерживать страсть, которая даёт отношениям эмоциональную близость;

каждый день узнавать что-то новое о партнёре, проявлять заботу и поддержку;

пробовать что-то новое самому и делиться впечатлениями с любимым человеком – это укрепляет эмоциональную связь не хуже совместного интимного опыта;

думать о неизбежных последствиях измены, чтобы сохранить отношения.