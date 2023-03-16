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Названы простые способы предотвратить супружескую измену

Специалисты дали несколько советов желающим сохранить верность

16 марта 2023, 06:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Израильские психологи нашли простой метод предотвращения супружеских измен, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Psyhology Today.

Авторы исследования отметили, что люди изменяют, если из отношений ушли страсть или если один из партнёров ощущает эмоциональную или сексуальную неудовлетворённость.

Несколько советов желающим избежать измен:

  • думать о партнёре, его действиях, мыслях и чувствах, поскольку необходимо найти способ поддерживать страсть, которая даёт отношениям эмоциональную близость;
  • каждый день узнавать что-то новое о партнёре, проявлять заботу и поддержку;
  • пробовать что-то новое самому и делиться впечатлениями с любимым человеком – это укрепляет эмоциональную связь не хуже совместного интимного опыта;
  • думать о неизбежных последствиях измены, чтобы сохранить отношения.

"Умение ставить себя на место партнёра и оценивать любую ситуацию с его точки зрения снижает интерес к новым романам", – указали эксперты.

Комментарии 16

  • если половинка- профурсетка, бежать от такой надоть, а не сохранять верность.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Полигамия генетически заложена у всех приматов....
    16 марта, Гость   Ответить
  • Зарекалась свинья дерьма не есть...
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, кроме полигамии откуда-то появилась и полиандрия... которая какбэ не "заложена" :)
    16 марта, Гость   Ответить
  • Чтобы тебе не изменяли, нужно чобы партнер был всегда был доволен в сексуальном плане
    16 марта, Гость   Ответить
  • каждый день узнавать что-то новое о партнёре--- 25 лет в браке. Что нового можно узнавать о партнере ЕЖЕДНЕВНО после 25 лет совместной жизни?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Только тотальное удаление органов поможет - иначе гуляют все.
    16 марта, Гость   Ответить
  • "Чтобы тебе не изменяли, нужно чобы партнер был всегда был доволен в сексуальном плане" - золотые слова!!!!!!!!!!!!!!
    16 марта, Гость   Ответить
  • гуляют все.--- и вы?
    16 марта, Гость   Ответить
  • и вы? . Нет. я старая больная дева с 15 кошками.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Чтобы предотвратить измену, надо просто изменить свое отношение к измене. Т.к. одно дело просто по-пьяни получить удовольствие, и совсем другое - предать, став эмоционально связанным с другим человеком при этом оставаясь в семье.
    16 марта, Гость   Ответить
  • одно дело просто по-пьяни -- а вы по пьяни прям вообще за своими трусами уследить не можете? почему не получать удовольствие дома? хоть по пьяни хоть по трезвяни
    16 марта, Гость   Ответить
  • почему не получать удовольствие дома? хоть по пьяни хоть по трезвяни --- ну не всегда и не все дома обедают.
    16 марта, Гость   Ответить
  • почему не получать удовольствие дома? хоть по пьяни хоть по трезвяни --- ну не всегда и не все дома обедают. 2 часа назад, Гость Ответить//////////////// Ну да, теория стакана живёт. По заветам большевиков: занятие сексом приравнять к выпитому стакану воды.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Статья про рогатых ?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Спорт ещё ни кто не мог запретить ,даже санкциями.
    16 марта, Гость   Ответить
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