Врач назвал способы вернуть женщине сексуальную активность

Для начала следует проверить щитовидную железу

07 февраля 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сексопатолог Даниэль Беннет отметил, что контроль уровня гормонов поможет наладить сексуальную жизнь в случае снижения либидо, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Cosmopolitan.

Медик отметил, что существует всего четыре причины, по которым женское либидо может снижаться – физические, гормональные и психологические проблемы, а также проблемы в отношениях.

"Отправляйтесь к врачу, проверьте кровь, чтобы исследовать потенциальные проблемы с щитовидной железой. Затем выясните, могут ли быть побочные действия принимаемых вами лекарств, в том числе противозачаточных таблеток", – указал Беннет на первые шаги.

Если всё в порядке, то далее следует разбираться в себе. В частности, первым делом необходимо наладить режим питания и сна.

Парам сексолог посоветовал не выбирать для интимных отношений ночь, когда человек должен спать. Лучшее время – перед сном, когда организм уже расслаблен.