Названы регионы России с самыми низкими ценами на машины
Средняя цена легковушки в стране за десять месяцев выросла на 12%
28 ноября 2024, 16:32, ИА Амител
В Поволжье зафиксирована самая низкая стоимость новых автомобилей на российском рынке – 2,5 миллиона рублей. Об этом стало известно из исследования, проведенного банками ВТБ, "Открытие" и компанией "Автомаркетолог".
На втором месте по стоимости новых автомобилей оказался Северный Кавказ. Средняя цена здесь составила около 2,7 миллиона рублей. Этот федеральный округ также лидирует по темпам роста стоимости: +21% за год.
Третье место занял Урал, где средняя цена нового автомобиля составляет чуть более 2,7 миллиона рублей. За год стоимость увеличилась на 14%, пишут "Известия".
По данным исследования, в среднем новые легковые автомобили в России за десять месяцев 2024 года подорожали на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до трех миллионов рублей.
17:09:40 28-11-2024
Всё ясно. Они начиталась умных книжек и берут оборотом.