Названы регионы России с самыми низкими ценами на машины

Средняя цена легковушки в стране за десять месяцев выросла на 12%

28 ноября 2024, 16:32, ИА Амител

Автомобиль / Фото: https://unsplash.com/photos/close-up-photography-of-car-wheel-7eCBiZgyr4E

В Поволжье зафиксирована самая низкая стоимость новых автомобилей на российском рынке – 2,5 миллиона рублей. Об этом стало известно из исследования, проведенного банками ВТБ, "Открытие" и компанией "Автомаркетолог".

На втором месте по стоимости новых автомобилей оказался Северный Кавказ. Средняя цена здесь составила около 2,7 миллиона рублей. Этот федеральный округ также лидирует по темпам роста стоимости: +21% за год.

Третье место занял Урал, где средняя цена нового автомобиля составляет чуть более 2,7 миллиона рублей. За год стоимость увеличилась на 14%, пишут "Известия".

По данным исследования, в среднем новые легковые автомобили в России за десять месяцев 2024 года подорожали на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до трех миллионов рублей.