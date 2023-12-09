Названы самые богатые семьи в мире

Рейтинг возглавила правящая династия Абу-Даби

09 декабря 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Издание Bloomberg назвало самых богатых семей в 2023 году.

В первую тройку вошли:

правящая династия Абу-Даби Аль Нахайян с состоянием 305 млрд долларов;

с состоянием 305 млрд долларов; семья Уолтон , владеющая сетью магазинов Walmart, – 259,7 млрд;

, владеющая сетью магазинов Walmart, – 259,7 млрд; основавшая модный дом Hermes семья Эрмес – 150,9 млрд.

На четвертой строчке разместилась семья Марс, владельцы компании Mars (141,9 млрд). Находящаяся у власти в Катаре семья Аль Тани заняла пятое место (133 млрд).

Всего в рейтинг входит 25 семей. За год они заработали в сумме на 1,5 трлн долларов больше в сравнении с предыдущим рейтингом.