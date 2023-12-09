Названы самые богатые семьи в мире
Рейтинг возглавила правящая династия Абу-Даби
09 декабря 2023, 12:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Издание Bloomberg назвало самых богатых семей в 2023 году.
В первую тройку вошли:
- правящая династия Абу-Даби Аль Нахайян с состоянием 305 млрд долларов;
- семья Уолтон, владеющая сетью магазинов Walmart, – 259,7 млрд;
- основавшая модный дом Hermes семья Эрмес – 150,9 млрд.
На четвертой строчке разместилась семья Марс, владельцы компании Mars (141,9 млрд). Находящаяся у власти в Катаре семья Аль Тани заняла пятое место (133 млрд).
Всего в рейтинг входит 25 семей. За год они заработали в сумме на 1,5 трлн долларов больше в сравнении с предыдущим рейтингом.
13:17:08 09-12-2023
Когда в Катаре открыли нефтегазовое месторождение, один бедуин за 35 лет сделал население страны одним из самых богатых в мире. У нас нашли нефть, газ, золото, платину, алмазы и всю таблицу Менделеева. Осталось только найти того самого бедуина!?
14:18:29 09-12-2023
Гость (13:17:08 09-12-2023) Когда в Катаре открыли нефтегазовое месторождение, один беду... )))))))++++
15:39:01 09-12-2023
Гость (13:17:08 09-12-2023) Когда в Катаре открыли нефтегазовое месторождение, один беду... Приходи на перевыборы
14:42:41 09-12-2023
Морган Джон Пирпонт, Рокфеллер Джон, Кун, Леб, Голдман, Милон, Сакс, Дюпон, Варбург, Селигман, Шифф, Арнольд, Коэн Якоб, Гольштейн (Романовы, Елизавета-2), Ротшильд (Амшель Майер Бауэр)
14:54:49 09-12-2023
:-)
15:03:17 09-12-2023
все обогатились за счёт отъёма "Добавочной стоимости" товаров и услуг, производимых наёмными работниками! т.е., недоплачивая работникам (не деля всю прибыль справедливо), несколько семей может не хило так разбогатеть...! в то время как 99% наёмных работников будут жить в кредитах и долгах!? и брать новые кредиты что бы собрать детей в школу, например, или купить жилье...
16:55:37 09-12-2023
Нам что то не договаривсют с богатыми семейками.