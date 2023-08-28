Татьяна Бакальчук второй раз возглавила рейтинг богатейших женщин России

Ее состояние оценивается в 7 млрд долларов

28 августа 2023, 23:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Издание Forbes опубликовало рейтинг 20 самых богатых женщин России в 2023 году. Его во второй раз возглавила генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук с оценкой капитала в 7 млрд долларов.

Второе место заняла Татьяна Литвиненко с состоянием в 2,8 млрд долларов В мае 2022 года она получила от своего супруга, Владимира Литвиненко 20,6% "Фосагро". На третьем месте расположилась Варвара Скоч. В конце 2020 года она получила долю в холдинге USM. Сейчас ее капитал оценивается в 2,5 млрд долларов.

Четвертое место занимает жена Алексея Мордашова — Марина Мордашова. Женщина является владельцем 52% акций Nordgold, что оценивается в 1,85 млрд долларов. Замыкает первую пятерку Лидия Михайлова. Вместе с сыновьями она контролирует свыше 80% группы "Черкизово". Состояние — 1,15 млрд долларов.