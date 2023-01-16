В России ухудшается ситуация с лекарствами для онкобольных
Причина всему — приостановка клинических испытаний новых препаратов
16 января 2023, 15:45, ИА Амител
Российские врачи фиксируют нехватку лекарств для онкобольных. Об этом сообщили в Институте гематологии центра имени Рогачёва.
Глава онкоцентра имени Рогачёва Алексей Масчан пояснил, что причиной нехватки стала приостановка клинических испытаний. В 2022 году в центре отменили более 30 из 40 международных исследований, сообщают "Известия".
Врачи считают, что это может привести к замедлению разработки инновационных лекарств для лечения детских онкозаболеваний.
Также Масчан заявил, что в стране растёт очередь на трансплантацию, хотя вопрос с очередями на пересадку костного мозга детям решён.
Проблема наблюдается с доступностью органов.
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