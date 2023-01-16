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В России ухудшается ситуация с лекарствами для онкобольных

Причина всему — приостановка клинических испытаний новых препаратов

16 января 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российские врачи фиксируют нехватку лекарств для онкобольных.  Об этом сообщили в Институте гематологии центра имени Рогачёва.

Глава онкоцентра имени Рогачёва Алексей Масчан пояснил, что причиной нехватки стала приостановка клинических испытаний. В 2022 году в центре отменили более 30 из 40 международных исследований, сообщают "Известия".

Врачи считают, что это может привести к замедлению разработки инновационных лекарств для лечения детских онкозаболеваний.

Также Масчан заявил, что в стране растёт очередь на трансплантацию, хотя вопрос с очередями на пересадку костного мозга детям решён.

Проблема наблюдается с доступностью органов.

 

Комментарии 6

  • У нас по всему положению народа ухудшение с энергичным введением платы за все.
    16 января, Гость   Ответить
  • зато, как тут один недалекий написал, у нас есть рокеты!
    16 января, Гость   Ответить
  • Есть такие, которые верят что будет все хорошо, ну вот же оно, каждый день все лучше и лучше.
    16 января, Гость   Ответить
  • зато, как тут один недалекий написал, у нас есть рокеты!============================ не будет рОкет, не будет будущего ни для здоровых, ни для больных детей. как-то так...
    16 января, Гость   Ответить
  • не будет рОкет, не будет будущего ни для здоровых, ни для больных детей. как-то так... --- Дак его и с ракетами нет этого будущего, может будущее не от ракет всё-таки зависит. Все боитесь за сырье которое и так нам не принадлежит. И не подскажете что делали европейцы в совете директоров ресурсодобывающих компаниях до санкций. В 21 веке не оружие важно, а технологии, у кого они будут тот и будет доминировать в следующем столетии.
    16 января, Гость   Ответить
  • Говоря иными словами, суть статьи: на российских пациентах проводились испытания западных лекарств от онкологии. Как бы в рамках совместных международных исследований. Теперь программа тестирования новых неизученных препаратов на наших соотечественниках приостановлена. Медицинские опыты над россиянами прекратятся.
    16 января, Гость   Ответить
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