В России ухудшается ситуация с лекарствами для онкобольных

Причина всему — приостановка клинических испытаний новых препаратов

16 января 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российские врачи фиксируют нехватку лекарств для онкобольных. Об этом сообщили в Институте гематологии центра имени Рогачёва.

Глава онкоцентра имени Рогачёва Алексей Масчан пояснил, что причиной нехватки стала приостановка клинических испытаний. В 2022 году в центре отменили более 30 из 40 международных исследований, сообщают "Известия".

Врачи считают, что это может привести к замедлению разработки инновационных лекарств для лечения детских онкозаболеваний.

Также Масчан заявил, что в стране растёт очередь на трансплантацию, хотя вопрос с очередями на пересадку костного мозга детям решён.

Проблема наблюдается с доступностью органов.