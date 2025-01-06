Названы самые популярные среди алтайской молодежи книги

В список вошли Достоевский, Оруэлл и Шукшин

06 января 2025, 19:45, ИА Амител

Девушка, читающая книгу / Фото: amic.ru

Алтайская краевая библиотека имени В. Я. Шишкова составила рейтинг самых читаемых книг среди молодежи в 2024 году. Об этом пишет Союз журналистов Алтайского края.

Отмечается, что спрос на классику продолжает расти. Экранизации известных произведений, таких как "Мастер и Маргарита", "Преступление и наказание" и "Евгений Онегин", поспособствовали повышенному интересу к классическим романам.

Одновременно с этим в рейтинг неожиданно "ворвались" произведения таких авторов, как Дюма, Стейнбек и Голдинг. Возвращение популярных авторов – Брэдбери, Герберта и Стругацких – также подчеркнуло интерес молодежи к классике.

Среди российских писателей выделились детективы и фэнтези, а также серьезные романы, такие как "Полунощница" Нади Алексеевой и "Улан Далай" Натальи Илишкиной.

Особенно на итоги года повлиял юбилей Василия Шукшина, который вернул его произведения в топ.

Топ-20 самых популярных книг среди молодежи Алтайского края в 2024 году: