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Названы самые популярные среди алтайской молодежи книги

В список вошли Достоевский, Оруэлл и Шукшин

06 января 2025, 19:45, ИА Амител

Девушка, читающая книгу / Фото: amic.ru
Девушка, читающая книгу / Фото: amic.ru

Алтайская краевая библиотека имени В. Я. Шишкова составила рейтинг самых читаемых книг среди молодежи в 2024 году. Об этом пишет Союз журналистов Алтайского края.

Отмечается, что спрос на классику продолжает расти. Экранизации известных произведений, таких как "Мастер и Маргарита", "Преступление и наказание" и "Евгений Онегин", поспособствовали повышенному интересу к классическим романам.

Одновременно с этим в рейтинг неожиданно "ворвались" произведения таких авторов, как Дюма, Стейнбек и Голдинг. Возвращение популярных авторов – Брэдбери, Герберта и Стругацких – также подчеркнуло интерес молодежи к классике.

Среди российских писателей выделились детективы и фэнтези, а также серьезные романы, такие как "Полунощница" Нади Алексеевой и "Улан Далай" Натальи Илишкиной.

Особенно на итоги года повлиял юбилей Василия Шукшина, который вернул его произведения в топ.

Топ-20 самых популярных книг среди молодежи Алтайского края в 2024 году:

  1. Михаил Булгаков "Мастер и Маргарита".
  2. Александр Пушкин "Евгений Онегин"; Федор Достоевский "Преступление и наказание".
  3. Евгений Водолазкин "Лавр".
  4. Майк Омер "Странные игры"; Алекс Михаэлидес "Безмолвный пациент".
  5. Фредрик Бакман "Вторая жизнь Уве".
  6. Фрэнк Герберт "Дюна".
  7. Виктор Дашкевич "Граф Аверин. Колдун Российской империи".
  8. Рэй Брэдбери "451 градус по Фаренгейту".
  9. Кристин Ханна "Улица светлячков".
  10. Джон Эрнст Стейнбек "К востоку от Эдема".
  11. Уильям Голдинг "Повелитель мух".
  12. Джордж Оруэлл "1984".
  13. Айн Рэнд "Атлант расправил плечи".
  14. Аркадий и Борис Стругацкие "Понедельник начинается в субботу".
  15. Арчибальд Кронин "Замок Броуди".
  16. Мэтт Хейг "Полночная библиотека".
  17. Наталья Илишкина "Улан Далай".
  18. Василий Шукшин "Избранное".
  19. Екатерина Манойло "Отец смотрит на запад"; Надя Алексеева "Полунощница".
  20. Александр Дюма "Граф Монте-Кристо"; Ричард Бах "Чайка по имени Джонатан Ливингстон".
Читающий человек на Новый год / Фото сгенерировано нейросетью Kendinskiy

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Комментарии 6

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Гость

21:07:14 06-01-2025

У меня один вопрос: будет ли этот список в Божьем Царстве, о котором говорил патриарх?

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Гость

21:07:24 06-01-2025

Инсайдерская информация. Рейтинг взят "от фонаря". Молодежь сейчас другие книги читает. ШишкоФФцы, вы опустились на дно! Как и союз алтайских "пейсателей".

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Гость

10:22:32 07-01-2025

Гость (21:07:24 06-01-2025) Инсайдерская информация. Рейтинг взят "от фонаря". Молодежь ...
Эти книги из списка рекомендованной литературы для аргументов декабрьского сочинения. И не надо ничего придумывать. Готовились, брали эти книги. А журналисты как всегда, увидели тенденции.

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Гость

00:21:32 07-01-2025

Покетбук форева

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Гость

19:02:02 07-01-2025

Всю жизнь читаю Брэдбери и Стругацких, так что никуда они не уходили. С первого вообще начал знакомство с фантастикой. "Евгений Онегин" тоже на всю жизнь. А вот недавно решил тряхнуть стариной и вспомнить про мушкетёров. Увы, весьма быстро этот древний бестселлер наскучил, причём бесповоротно. Посреди дороги из Новосибирска в Барнаул скачал "Капитанскую дочку" и был несказанно рад весь оставшийся путь. С интересом читаю Шлинка, но далеко не все его произведения вызывают отклик в душе. И эпоха Шукшина, при всей моей к нему любви и привязанности, отошла в прошлое безвозвратно. Да, к юбилейным датам будут популяризировать, но и только.

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Ольга

11:47:19 17-01-2025

голосую за Евгений Водолазкин "Лавр", Фредрик Бакман "Вторая жизнь Уве", Джордж Оруэлл "1984", Аркадий и Борис Стругацкие "Понедельник начинается в субботу",Арчибальд Кронин "Замок Броуди",
Мэтт Хейг нравиться другое произведение, Александр Дюма "Граф Монте-Кристо".
Люблю фэнтази И ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Виктор Дашкевич "Граф Аверин. Колдун Российской империи" зачем-то купила первую книгу и продолжение, до сих пор не дочитала, а моя молодежь на улице играет, к этим книгам даже не притрагивается.

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