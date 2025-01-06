Названы самые популярные среди алтайской молодежи книги
В список вошли Достоевский, Оруэлл и Шукшин
06 января 2025, 19:45, ИА Амител
Алтайская краевая библиотека имени В. Я. Шишкова составила рейтинг самых читаемых книг среди молодежи в 2024 году. Об этом пишет Союз журналистов Алтайского края.
Отмечается, что спрос на классику продолжает расти. Экранизации известных произведений, таких как "Мастер и Маргарита", "Преступление и наказание" и "Евгений Онегин", поспособствовали повышенному интересу к классическим романам.
Одновременно с этим в рейтинг неожиданно "ворвались" произведения таких авторов, как Дюма, Стейнбек и Голдинг. Возвращение популярных авторов – Брэдбери, Герберта и Стругацких – также подчеркнуло интерес молодежи к классике.
Среди российских писателей выделились детективы и фэнтези, а также серьезные романы, такие как "Полунощница" Нади Алексеевой и "Улан Далай" Натальи Илишкиной.
Особенно на итоги года повлиял юбилей Василия Шукшина, который вернул его произведения в топ.
Топ-20 самых популярных книг среди молодежи Алтайского края в 2024 году:
- Михаил Булгаков "Мастер и Маргарита".
- Александр Пушкин "Евгений Онегин"; Федор Достоевский "Преступление и наказание".
- Евгений Водолазкин "Лавр".
- Майк Омер "Странные игры"; Алекс Михаэлидес "Безмолвный пациент".
- Фредрик Бакман "Вторая жизнь Уве".
- Фрэнк Герберт "Дюна".
- Виктор Дашкевич "Граф Аверин. Колдун Российской империи".
- Рэй Брэдбери "451 градус по Фаренгейту".
- Кристин Ханна "Улица светлячков".
- Джон Эрнст Стейнбек "К востоку от Эдема".
- Уильям Голдинг "Повелитель мух".
- Джордж Оруэлл "1984".
- Айн Рэнд "Атлант расправил плечи".
- Аркадий и Борис Стругацкие "Понедельник начинается в субботу".
- Арчибальд Кронин "Замок Броуди".
- Мэтт Хейг "Полночная библиотека".
- Наталья Илишкина "Улан Далай".
- Василий Шукшин "Избранное".
- Екатерина Манойло "Отец смотрит на запад"; Надя Алексеева "Полунощница".
- Александр Дюма "Граф Монте-Кристо"; Ричард Бах "Чайка по имени Джонатан Ливингстон".
21:07:14 06-01-2025
У меня один вопрос: будет ли этот список в Божьем Царстве, о котором говорил патриарх?
21:07:24 06-01-2025
Инсайдерская информация. Рейтинг взят "от фонаря". Молодежь сейчас другие книги читает. ШишкоФФцы, вы опустились на дно! Как и союз алтайских "пейсателей".
10:22:32 07-01-2025
Гость (21:07:24 06-01-2025) Инсайдерская информация. Рейтинг взят "от фонаря". Молодежь ...
Эти книги из списка рекомендованной литературы для аргументов декабрьского сочинения. И не надо ничего придумывать. Готовились, брали эти книги. А журналисты как всегда, увидели тенденции.
00:21:32 07-01-2025
Покетбук форева
19:02:02 07-01-2025
Всю жизнь читаю Брэдбери и Стругацких, так что никуда они не уходили. С первого вообще начал знакомство с фантастикой. "Евгений Онегин" тоже на всю жизнь. А вот недавно решил тряхнуть стариной и вспомнить про мушкетёров. Увы, весьма быстро этот древний бестселлер наскучил, причём бесповоротно. Посреди дороги из Новосибирска в Барнаул скачал "Капитанскую дочку" и был несказанно рад весь оставшийся путь. С интересом читаю Шлинка, но далеко не все его произведения вызывают отклик в душе. И эпоха Шукшина, при всей моей к нему любви и привязанности, отошла в прошлое безвозвратно. Да, к юбилейным датам будут популяризировать, но и только.
11:47:19 17-01-2025
голосую за Евгений Водолазкин "Лавр", Фредрик Бакман "Вторая жизнь Уве", Джордж Оруэлл "1984", Аркадий и Борис Стругацкие "Понедельник начинается в субботу",Арчибальд Кронин "Замок Броуди",
Мэтт Хейг нравиться другое произведение, Александр Дюма "Граф Монте-Кристо".
Люблю фэнтази И ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Виктор Дашкевич "Граф Аверин. Колдун Российской империи" зачем-то купила первую книгу и продолжение, до сих пор не дочитала, а моя молодежь на улице играет, к этим книгам даже не притрагивается.