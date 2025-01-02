Какие книги с новогодней атмосферой почитать на январских каникулах?

Amic.ru собрал подборку из пяти книг, которые можно прочитать на новогодних каникулах

02 января 2025, 06:30, ИА Амител

Читающий человек на Новый год / Фото сгенерировано нейросетью Kendinskiy

Новогодние каникулы – это отличное время для того, чтобы погрузиться в мир литературы. Свободного времени много, так что почитать вам никто не помешает. Amic.ru собрал несколько литературных произведений по тематике Нового года и Рождества, которые помогут вам насладиться атмосферой праздника и отвлечься от повседневной суеты.

"Щелкунчик и мышиный король" – Эрнст Теодор Амадей Гофман

Эта рождественская повесть-сказка, написанная в начале XIX века. Ее сюжет каждый знает с детства. Повесть рассказывает о приключениях девочки Марии и её игрушечного щелкунчика, который оживает в сочельник и сражается с семиголовым Мышиным королем. Гофман создает волшебный мир, полный чудес и опасностей, где добро сражается со злом. Чтение этой книги погружает в атмосферу праздника и детской невинности. Сказка наполнена яркими образами и символами. "Щелкунчик" – это не только история о приключениях, но и глубокая аллегория о взрослении и любви.

"Снегурочка" – Александр Островский

Эта пьеса-сказка, написанная в 1873 году, рассказывает о Снегурочке, дочери зимы, которая стремится понять, что такое любовь. Островский мастерски сочетает элементы фольклора и драмы, создавая уникальную атмосферу русской зимы. В произведении поднимаются важные темы жертвенности и стремления к счастью. Снегурочка, несмотря на свою холодную природу, испытывает сильные чувства, что приводит ее к трагическим последствиям. История позволяет понять, как важно быть настоящим и искренним в своих чувствах.

"Рождественская песнь в прозе" – Чарльз Диккенс

Повесть-сказка британского писателя Чарльза Диккенса вышла еще в 1843 году, но до сих пор считается одним из главных произведений на тему Рождества. Это классическая рождественская история о Эбенизере Скрудже, который благодаря трем духам Рождества меняет свое отношение к жизни. Диккенс создает яркие образы и запоминающиеся сцены, которые заставляют задуматься о важности доброты и щедрости. Эта книга напоминает нам о том, что настоящие ценности заключаются не в материальных вещах, а в любви и заботе о близких. Чтение этой истории в новогодние праздники подарит вам тепло и надежду. Впрочем, для поддержания праздничного настроения можно прочитать и другие "Рождественские повести" Диккенса.

"Дары волхвов" – О. Генри

Это трогательная новелла о любви и самопожертвовании. Автор рассказывает историю молодой пары, Джима и Деллы Янг, которые хотят сделать друг другу идеальные рождественские подарки. Однако у них нет денег, и каждый из них решает пожертвовать что-то ценное, чтобы купить подарок для другого. О. Генри мастерски передает атмосферу праздника и показывает, что истинный смысл Рождества заключается не в материальных вещах, а в любви и заботе о близких. Эта история оставляет теплые эмоции, которые больше всего нужны на новогодних каникулах.

"Петровы в гриппе и вокруг него" – Алексей Сальников

Если на Новый год вам нужно что-то современное, мрачное, серьезное и зимнее, то можно прочитать роман Алексея Сальникова "Петровы в гриппе". Его действие происходит в декабре 2007 года, накануне Нового года. 28-летний автослесарь Петров заболевает гриппом, вместе с ним болеет жена и сын-школьник. Постепенно реальность вокруг героев меняется и они совершают странные поступки. Праздничной атмосферы здесь нет, однако есть смесь реальности и галлюцинаций. Особенно книга подойдет тем, кто проводит новогодние каникулы с горячим чаем, платками, таблетками и градусником.