Названы самые популярные у россиян европейские страны

Больше половины опрошенных рассказали о том, что бывали в Европе

14 июля 2023, 18:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, какие европейские страны являются самыми популярными у россиян. Об этом сообщает "Газета. ру".

Больше половины опрошенных рассказали, что бывали в Европе, но сейчас отпуск в этих странах доступен не всем. Свыше 60% туристов признались, что на их планы повлияли проблемы с авиасообщением.

Самой популярной европейской страной среди россиян оказалась Италия. Второе место заняла Франция, а на четвертой строчке оказалась Испания.

Также часто туристы называли Германию и Грецию.