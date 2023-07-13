Алтай стал самым популярным регионом для приключенческого туризма
По числу поездок наравне с Алтаем оказался Дагестан
13 июля 2023, 10:49, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Названы самые популярные российские регионы для приключенческого туризма. Об этом сообщает "Газета. ру".
На первом месте среди путешественников оказалась Республика Алтай – каждая четвертая поездка была по этому направлению. С аналогичным результатом лидерство разделил Дагестан.
В пятерку самым популярных также вошли Северная Осетия (10%), Адыгея (9%) и Карелия (7%).
Специалисты отметили, что на пять данных регионов приходится 75% от общего количества приключенческих поездок.
11:02:45 13-07-2023
О как!? Раньше Люберцы в Москве были экстремальным путешествием, а сегодня мы, Алтай!? Козырно!!!
11:10:54 13-07-2023
Гость (11:02:45 13-07-2023) О как!? Раньше Люберцы в Москве были экстремальным путешеств... Не мы, а Республика Алтай.
11:17:23 13-07-2023
Эх, жаль! Опять не в наше болото... ©
11:22:03 13-07-2023
А в чем приключения заключаются?
12:00:27 13-07-2023
Гость (11:22:03 13-07-2023) А в чем приключения заключаются?... У нас комары, мошки, пауты, чем на экстрим?))) А в горном этого почти нет.
11:42:06 13-07-2023
Нашему болоту только и остаётся " радоваться" за соседей, более успешных. И их руководителей. Жаль только что отдых для нас в этих регионах становится менее доступным.
13:12:36 13-07-2023
Приключенческий туризм? Это когда в Горном местный ушлёпок семью с детьми из Омска расстрелял ради покататься на машине? Увлекательное приключение, ничего не скажешь!