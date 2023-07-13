Алтай стал самым популярным регионом для приключенческого туризма

По числу поездок наравне с Алтаем оказался Дагестан

13 июля 2023, 10:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Названы самые популярные российские регионы для приключенческого туризма. Об этом сообщает "Газета. ру".

На первом месте среди путешественников оказалась Республика Алтай – каждая четвертая поездка была по этому направлению. С аналогичным результатом лидерство разделил Дагестан.

В пятерку самым популярных также вошли Северная Осетия (10%), Адыгея (9%) и Карелия (7%).

Специалисты отметили, что на пять данных регионов приходится 75% от общего количества приключенческих поездок.