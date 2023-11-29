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Названы самые прибыльные рабочие профессии в Барнауле

В лидерах оказались таксисты и курьеры

29 ноября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Специалисты hh.ru проанализировали вакансии по всей стране за 2023 год и выяснили, какие рабочие профессии самые прибыльные.

Так, в Барнауле больше всех зарабатывают таксисты (около 120 тыс. рублей), курьеры (82,8 тыс.) и торговые представители (около 58,1 тыс.).

Затем следуют разнорабочие (40,3 тыс.), работники склада (40 тыс.), официанты (31,8 тыс.), продавцы и кассиры (30,6 тыс.), охранники (29,9 тыс.).

Ранее сообщили, что в Алтайском крае каждый пятый работник получает менее 20 тыс. рублей в месяц.

Барнаул зарплаты

Комментарии 24

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Гость

07:57:45 29-11-2023

Стесняюсь спросить, нарко-курьеры? Не думаю, что мальчишки на великах накатывают на 80 тысяч.

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Роман

08:33:35 29-11-2023

Слова "прибыльные рабочие профессии" практически не сочетаются.

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Гость

08:35:52 29-11-2023

Чтоб в такси 120 набить надо по 20 часов в сутки работать без выходных, и чтоб машина не ломалась)

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Гость

08:58:33 29-11-2023

На ВРЗ требуются сварщики. Обещают 75000. Вот это похоже на правду. Только сколько лет протянешь?

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Гость

10:19:35 29-11-2023

Гость (08:58:33 29-11-2023) На ВРЗ требуются сварщики. Обещают 75000. Вот это похоже на ... Да, лучше офисным хомяком геморрой отращивать за двадцатку... И я слышал семьдесят пять без особого напряга зарабатываются. От сварщика

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Хомяк

11:16:44 29-11-2023

Гость (10:19:35 29-11-2023) Да, лучше офисным хомяком геморрой отращивать за двадцатку..... Офисные хомяки от 120 к без проблем делают, если голова с мозгами!

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Гость

12:44:08 29-11-2023

Гость (10:19:35 29-11-2023) Да, лучше офисным хомяком геморрой отращивать за двадцатку..... Лучше работать программистом. Не привязан к конкретному месту, можешь работать хоть из Тая. И хорошие зарплаты.

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Гость

15:08:19 29-11-2023

Гость (08:58:33 29-11-2023) На ВРЗ требуются сварщики. Обещают 75000. Вот это похоже на ... Вредно сварщиком работать. Глаза, лёгкие на помойку. Знаю от сварщика. Не зря раньше по "горячей сетке" на пенсию отправляли.

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Гость

09:20:01 29-11-2023

Так, в Барнауле больше всех зарабатывают таксисты (около 120 тыс. рублей) Как один водитель - собственник фуры на мой вопрос, а сколько ты закладываешь на амортизацию авто? ответил: - Если я буду закладывать на амортизацию, то получится что я ничего не заработал

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Гость

09:30:13 29-11-2023

Гость (09:20:01 29-11-2023) Так, в Барнауле больше всех зарабатывают таксисты (около 120... это грязью. минус бензин, минус з/части и останется 80. и это если по 18 часов в сутки работать и без выходных.

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Гость

10:59:56 29-11-2023

Гость (09:20:01 29-11-2023) Так, в Барнауле больше всех зарабатывают таксисты (около 120... Ваш знакомый,либо врёт,либо у него очень старая машина. Задумывались ли вы,как транспортные компании платят зарплаты водителям,лизинговые платежи,и зарабатывают миллиарды

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Гость

09:23:37 29-11-2023

Сколько пишут в вакансиях и сколько реально получают - это 2 большие разницы(

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Гость

10:31:08 29-11-2023

Гость (09:23:37 29-11-2023) Сколько пишут в вакансиях и сколько реально получают - это 2... А зачем работодателю врать в объявлении? Ему за это кто то денег даст? Или работников прибавится?

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Гость

09:29:09 29-11-2023

Эти зарплаты указаны, если работать без выходных. Вместо отдыха идёшь на подработку в нарушение Трудового кодекса, добровольно. Вот прекраснаые перспективы, жизнь проводить на работе.

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Гость

10:32:27 29-11-2023

Гость (09:29:09 29-11-2023) Эти зарплаты указаны, если работать без выходных. Вместо отд... Не хочешь денег - отдыхай без работы, кто тебе мешает? Хочешь сидеть вахтером и получать сотню - так фиг тебе на твою глупую морду.

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Гость

09:54:47 29-11-2023

Ерунду какую-то придумали про переработку, отдых. Кто как может, так и работает. Кто-то и за 4 часа перетрудился. А если после работы поехал на дачу работать - это переработка?! Или раз это личное, то КЗОТ не считается?! Так завтра же после двойной смены снова на работу.

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гость

09:56:56 29-11-2023

А где работяги с заводов с заработком 75-100 тысяч или это была просто сказка

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Гость

10:48:11 29-11-2023

гость (09:56:56 29-11-2023) А где работяги с заводов с заработком 75-100 тысяч или это ... Навалом. Только: а).Работать не умеют. б).Работать не хотят. Потому что таксисты, курьеры, торговые представители - герои нашего времени.

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Юрий

10:28:22 29-11-2023

Такое ощущение,что комментаторы,либо не имеют отношения к работе,либо ничего на ней не делают, поэтому ничего не получают. Оглянитесь, зарплата в 100К не является большой. Отправите зад от дивана.

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Юрий

10:52:56 29-11-2023

Такое ощущение,что комментаторы,либо не имеют отношения к работе,либо ничего на ней не делают, поэтому ничего не получают. Оглянитесь, зарплата в 100К не является большой. Отправите зад от дивана.

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Гость

12:29:29 29-11-2023

08:58:33 29-11-2023 На ВРЗ требуются сварщики. Обещают 75000. Вот это похоже на правду. Только сколько лет протянешь? Мой дед всю жизнь проработал фрезеровщиком и даже после пенсии работал. Прожил 91 год. Врачей, практически, не знал.

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Сладкий Коленька

13:35:23 29-11-2023

Где-нибудь есть работа электриком сутки/трое и зарплата от 64т.р.? Надоело лежать на диване и кушать мамкину пенсию!

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Гость

13:50:34 29-11-2023

Если это самые прибыльные раб. проф-ии, то АКе точно хана.

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Гость

20:06:11 29-11-2023

Блин, думала, правда про рабочие профессии речь- показалось...здесь всё про сферу обслуживания

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