Названы самые прибыльные рабочие профессии в Барнауле
В лидерах оказались таксисты и курьеры
29 ноября 2023, 07:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Специалисты hh.ru проанализировали вакансии по всей стране за 2023 год и выяснили, какие рабочие профессии самые прибыльные.
Так, в Барнауле больше всех зарабатывают таксисты (около 120 тыс. рублей), курьеры (82,8 тыс.) и торговые представители (около 58,1 тыс.).
Затем следуют разнорабочие (40,3 тыс.), работники склада (40 тыс.), официанты (31,8 тыс.), продавцы и кассиры (30,6 тыс.), охранники (29,9 тыс.).
Ранее сообщили, что в Алтайском крае каждый пятый работник получает менее 20 тыс. рублей в месяц.
07:57:45 29-11-2023
Стесняюсь спросить, нарко-курьеры? Не думаю, что мальчишки на великах накатывают на 80 тысяч.
08:33:35 29-11-2023
Слова "прибыльные рабочие профессии" практически не сочетаются.
08:35:52 29-11-2023
Чтоб в такси 120 набить надо по 20 часов в сутки работать без выходных, и чтоб машина не ломалась)
08:58:33 29-11-2023
На ВРЗ требуются сварщики. Обещают 75000. Вот это похоже на правду. Только сколько лет протянешь?
10:19:35 29-11-2023
Гость (08:58:33 29-11-2023) На ВРЗ требуются сварщики. Обещают 75000. Вот это похоже на ... Да, лучше офисным хомяком геморрой отращивать за двадцатку... И я слышал семьдесят пять без особого напряга зарабатываются. От сварщика
11:16:44 29-11-2023
Гость (10:19:35 29-11-2023) Да, лучше офисным хомяком геморрой отращивать за двадцатку..... Офисные хомяки от 120 к без проблем делают, если голова с мозгами!
12:44:08 29-11-2023
Гость (10:19:35 29-11-2023) Да, лучше офисным хомяком геморрой отращивать за двадцатку..... Лучше работать программистом. Не привязан к конкретному месту, можешь работать хоть из Тая. И хорошие зарплаты.
15:08:19 29-11-2023
Гость (08:58:33 29-11-2023) На ВРЗ требуются сварщики. Обещают 75000. Вот это похоже на ... Вредно сварщиком работать. Глаза, лёгкие на помойку. Знаю от сварщика. Не зря раньше по "горячей сетке" на пенсию отправляли.
09:20:01 29-11-2023
Так, в Барнауле больше всех зарабатывают таксисты (около 120 тыс. рублей) Как один водитель - собственник фуры на мой вопрос, а сколько ты закладываешь на амортизацию авто? ответил: - Если я буду закладывать на амортизацию, то получится что я ничего не заработал
09:30:13 29-11-2023
Гость (09:20:01 29-11-2023) Так, в Барнауле больше всех зарабатывают таксисты (около 120... это грязью. минус бензин, минус з/части и останется 80. и это если по 18 часов в сутки работать и без выходных.
10:59:56 29-11-2023
Гость (09:20:01 29-11-2023) Так, в Барнауле больше всех зарабатывают таксисты (около 120... Ваш знакомый,либо врёт,либо у него очень старая машина. Задумывались ли вы,как транспортные компании платят зарплаты водителям,лизинговые платежи,и зарабатывают миллиарды
09:23:37 29-11-2023
Сколько пишут в вакансиях и сколько реально получают - это 2 большие разницы(
10:31:08 29-11-2023
Гость (09:23:37 29-11-2023) Сколько пишут в вакансиях и сколько реально получают - это 2... А зачем работодателю врать в объявлении? Ему за это кто то денег даст? Или работников прибавится?
09:29:09 29-11-2023
Эти зарплаты указаны, если работать без выходных. Вместо отдыха идёшь на подработку в нарушение Трудового кодекса, добровольно. Вот прекраснаые перспективы, жизнь проводить на работе.
10:32:27 29-11-2023
Гость (09:29:09 29-11-2023) Эти зарплаты указаны, если работать без выходных. Вместо отд... Не хочешь денег - отдыхай без работы, кто тебе мешает? Хочешь сидеть вахтером и получать сотню - так фиг тебе на твою глупую морду.
09:54:47 29-11-2023
Ерунду какую-то придумали про переработку, отдых. Кто как может, так и работает. Кто-то и за 4 часа перетрудился. А если после работы поехал на дачу работать - это переработка?! Или раз это личное, то КЗОТ не считается?! Так завтра же после двойной смены снова на работу.
09:56:56 29-11-2023
А где работяги с заводов с заработком 75-100 тысяч или это была просто сказка
10:48:11 29-11-2023
гость (09:56:56 29-11-2023) А где работяги с заводов с заработком 75-100 тысяч или это ... Навалом. Только: а).Работать не умеют. б).Работать не хотят. Потому что таксисты, курьеры, торговые представители - герои нашего времени.
10:28:22 29-11-2023
Такое ощущение,что комментаторы,либо не имеют отношения к работе,либо ничего на ней не делают, поэтому ничего не получают. Оглянитесь, зарплата в 100К не является большой. Отправите зад от дивана.
10:52:56 29-11-2023
Такое ощущение,что комментаторы,либо не имеют отношения к работе,либо ничего на ней не делают, поэтому ничего не получают. Оглянитесь, зарплата в 100К не является большой. Отправите зад от дивана.
12:29:29 29-11-2023
08:58:33 29-11-2023 На ВРЗ требуются сварщики. Обещают 75000. Вот это похоже на правду. Только сколько лет протянешь? Мой дед всю жизнь проработал фрезеровщиком и даже после пенсии работал. Прожил 91 год. Врачей, практически, не знал.
13:35:23 29-11-2023
Где-нибудь есть работа электриком сутки/трое и зарплата от 64т.р.? Надоело лежать на диване и кушать мамкину пенсию!
13:50:34 29-11-2023
Если это самые прибыльные раб. проф-ии, то АКе точно хана.
20:06:11 29-11-2023
Блин, думала, правда про рабочие профессии речь- показалось...здесь всё про сферу обслуживания