Названы самые прибыльные рабочие профессии в Барнауле

В лидерах оказались таксисты и курьеры

29 ноября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Специалисты hh.ru проанализировали вакансии по всей стране за 2023 год и выяснили, какие рабочие профессии самые прибыльные.

Так, в Барнауле больше всех зарабатывают таксисты (около 120 тыс. рублей), курьеры (82,8 тыс.) и торговые представители (около 58,1 тыс.).

Затем следуют разнорабочие (40,3 тыс.), работники склада (40 тыс.), официанты (31,8 тыс.), продавцы и кассиры (30,6 тыс.), охранники (29,9 тыс.).

Ранее сообщили, что в Алтайском крае каждый пятый работник получает менее 20 тыс. рублей в месяц.