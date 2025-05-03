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Названы самые стабильные валюты в мире

Они принадлежат странам со стабильными экономическими условиями

03 мая 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: John McArthur / unsplash.com
Фото: John McArthur / unsplash.com

В настоящее время самыми стабильными валютами в мире являются швейцарский франк, сингапурский доллар и кувейтский динар. Они минимально подвержены геополитическим рискам и принадлежат странам со стабильными экономическими условиями, пояснил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

"Основной валютой-убежищем традиционно остается швейцарский франк. Причины стабильности кроются в низкой инфляции, геополитической нейтральности и сложившейся традиции (немаловажный психологический аспект). Швейцарский франк – стабильно самая безопасная валюта", – рассказал он.

Сингапурский доллар можно назвать одной из наиболее стабильных валют за счет нескольких факторов. Он находится под влиянием жесткой денежно-кредитной политики, экономические условия в стране стабильны, а геополитика оказывает минимальное влияние на курс валюты.

В аналогичной ситуации находится Кувейт и кувейтский динар, отмечает эксперт.

"При отсутствии геополитической премии валюта поддерживается стабильными источниками доходов (нефтью, конечно). Кувейтский динар – стабильно самая дорогая валюта в мире", – сказал он.

Ранее экономист пояснил, почему падение курса доллара не приводит к удешевлению товаров.

деньги Мнения экспертов Валюта курс валют

Комментарии 9

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.....

08:04:51 03-05-2025

Рубль самая стабильная валюта

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Кхм...

09:05:49 03-05-2025

..... (08:04:51 03-05-2025) Рубль самая стабильная валюта... Это точно. Стабильно дешевеет.

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Гость

09:16:41 03-05-2025

..... (08:04:51 03-05-2025) Рубль самая стабильная валюта...
Да. Вон как относительно него трясутся остальные валюты!

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Гость

09:55:34 03-05-2025

- "В настоящее время самыми стабильными валютами в мире являются швейцарский франк, сингапурский доллар и кувейтский динар." ------------- Если бы эти государства вели войны, то их валюта была, как в России.

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Гость

10:15:56 03-05-2025

Было сказано, что мы опередили всех! Длительные аплодисменты!!!

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Гость

10:37:41 03-05-2025

"...швейцарский франк ... причины стабильности кроются в ... геополитической нейтральности...".
Швейцария показала свою зависимость от англосаксов. На тебе и помощь Украине, на тебе и заморозку российских активов. О какой нейтральности идет речь? Все под одним хозяином, который строит неоколониальную систему планетарного масштаба, пытается усилить свою гегемонию.

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Мусик

13:16:58 03-05-2025

бутылка водки - самая валютная валюта

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Кхм...

15:31:58 03-05-2025

Мусик (13:16:58 03-05-2025) бутылка водки - самая валютная валюта... В "адекватные ребята" из Афганистана с вами не согласятся...

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Гость

18:24:02 03-05-2025

Мусик (13:16:58 03-05-2025) бутылка водки - самая валютная валюта... две бутылки-ишшо лучше!

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