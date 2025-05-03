Названы самые стабильные валюты в мире
Они принадлежат странам со стабильными экономическими условиями
03 мая 2025, 08:00, ИА Амител
В настоящее время самыми стабильными валютами в мире являются швейцарский франк, сингапурский доллар и кувейтский динар. Они минимально подвержены геополитическим рискам и принадлежат странам со стабильными экономическими условиями, пояснил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
"Основной валютой-убежищем традиционно остается швейцарский франк. Причины стабильности кроются в низкой инфляции, геополитической нейтральности и сложившейся традиции (немаловажный психологический аспект). Швейцарский франк – стабильно самая безопасная валюта", – рассказал он.
Сингапурский доллар можно назвать одной из наиболее стабильных валют за счет нескольких факторов. Он находится под влиянием жесткой денежно-кредитной политики, экономические условия в стране стабильны, а геополитика оказывает минимальное влияние на курс валюты.
В аналогичной ситуации находится Кувейт и кувейтский динар, отмечает эксперт.
"При отсутствии геополитической премии валюта поддерживается стабильными источниками доходов (нефтью, конечно). Кувейтский динар – стабильно самая дорогая валюта в мире", – сказал он.
Ранее экономист пояснил, почему падение курса доллара не приводит к удешевлению товаров.
08:04:51 03-05-2025
Рубль самая стабильная валюта
09:05:49 03-05-2025
..... (08:04:51 03-05-2025) Рубль самая стабильная валюта... Это точно. Стабильно дешевеет.
09:16:41 03-05-2025
..... (08:04:51 03-05-2025) Рубль самая стабильная валюта...
Да. Вон как относительно него трясутся остальные валюты!
09:55:34 03-05-2025
- "В настоящее время самыми стабильными валютами в мире являются швейцарский франк, сингапурский доллар и кувейтский динар." ------------- Если бы эти государства вели войны, то их валюта была, как в России.
10:15:56 03-05-2025
Было сказано, что мы опередили всех! Длительные аплодисменты!!!
10:37:41 03-05-2025
"...швейцарский франк ... причины стабильности кроются в ... геополитической нейтральности...".
Швейцария показала свою зависимость от англосаксов. На тебе и помощь Украине, на тебе и заморозку российских активов. О какой нейтральности идет речь? Все под одним хозяином, который строит неоколониальную систему планетарного масштаба, пытается усилить свою гегемонию.
13:16:58 03-05-2025
бутылка водки - самая валютная валюта
15:31:58 03-05-2025
Мусик (13:16:58 03-05-2025) бутылка водки - самая валютная валюта... В "адекватные ребята" из Афганистана с вами не согласятся...
18:24:02 03-05-2025
Мусик (13:16:58 03-05-2025) бутылка водки - самая валютная валюта... две бутылки-ишшо лучше!