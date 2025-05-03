Они принадлежат странам со стабильными экономическими условиями

03 мая 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: John McArthur / unsplash.com

В настоящее время самыми стабильными валютами в мире являются швейцарский франк, сингапурский доллар и кувейтский динар. Они минимально подвержены геополитическим рискам и принадлежат странам со стабильными экономическими условиями, пояснил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

"Основной валютой-убежищем традиционно остается швейцарский франк. Причины стабильности кроются в низкой инфляции, геополитической нейтральности и сложившейся традиции (немаловажный психологический аспект). Швейцарский франк – стабильно самая безопасная валюта", – рассказал он.

Сингапурский доллар можно назвать одной из наиболее стабильных валют за счет нескольких факторов. Он находится под влиянием жесткой денежно-кредитной политики, экономические условия в стране стабильны, а геополитика оказывает минимальное влияние на курс валюты.

В аналогичной ситуации находится Кувейт и кувейтский динар, отмечает эксперт.

"При отсутствии геополитической премии валюта поддерживается стабильными источниками доходов (нефтью, конечно). Кувейтский динар – стабильно самая дорогая валюта в мире", – сказал он.

Ранее экономист пояснил, почему падение курса доллара не приводит к удешевлению товаров.