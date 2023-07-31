Названы самые востребованные у россиян врачи

Чаще всего клиентов встречают лоры

31 июля 2023, 09:39, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Аналитики выяснили, каких врачей чаще всего посещают россияне. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на совместный опрос "СМ-Клиника" и Pressfeed.

Отмечается, что самыми востребованными в России являются отоларингологи, кардиологи и неврологи. Недалеко от этих специалистов в рейтинге популярности также находятся гастроэнтеролог, терапевт, дерматовенеролог, акушер-гинеколог, травматолог-ортопед, хирург, офтальмолог.

Самыми востребованными услугами являются различные манипуляции в процедурных кабинетах, УЗИ, рентген и эндоскопия.