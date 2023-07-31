Названы самые востребованные у россиян врачи
Чаще всего клиентов встречают лоры
31 июля 2023, 09:39, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Аналитики выяснили, каких врачей чаще всего посещают россияне. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на совместный опрос "СМ-Клиника" и Pressfeed.
Отмечается, что самыми востребованными в России являются отоларингологи, кардиологи и неврологи. Недалеко от этих специалистов в рейтинге популярности также находятся гастроэнтеролог, терапевт, дерматовенеролог, акушер-гинеколог, травматолог-ортопед, хирург, офтальмолог.
Самыми востребованными услугами являются различные манипуляции в процедурных кабинетах, УЗИ, рентген и эндоскопия.
10:06:13 31-07-2023
невролог как эндокринолог в постоянном дефиците!
10:22:17 31-07-2023
про урологов напишите. Они как стоматологи стали. Разводят на частников. Вырезал аденому бесплатно - ходи с банкой...
10:35:30 31-07-2023
скоро врачи вообще будут на вес золота...
10:41:07 31-07-2023
Печально, что и в платных клиниках не лечат, а выманивают деньги и подрывают оставшееся здоровье!
11:03:59 31-07-2023
Гость (10:41:07 31-07-2023) Печально, что и в платных клиниках не лечат, а выманивают деньги и подрывают оставшееся здоровье! Вы правы! Поэтому всё, что имеет смысл - это учиться самим лечить себя, а не добивать своё здоровье инфекциями в больничных палатах и бесконечных очередях. Благо книг сейчас по теме издаётся множество. Надо только усилием воли восстановить массово утраченный сейчас навык чтения.
11:28:57 31-07-2023
Гость (11:03:59 31-07-2023) Вы правы! Поэтому всё, что имеет смысл - это учиться самим л... Какая темнота.
11:25:28 31-07-2023
Гость (10:41:07 31-07-2023) Печально, что и в платных клиниках не лечат, а выманивают де... Пишет человек, который не когда не лечился в платных клиниках, кто лечится тот не когда не напишет такое. Регулярно лечюсь в платных клиниках, ещё не одного лишнего рубля не вытянули, а вот бесплатная медицина столько времени отнимает, со своими талонами и очередями, а оно у меня денег стоит, так как я человек работающий, и толку нет, мне экономически выгоднее пользоваться платной медициной, и обслуживание не сравнить, ФГДС бесплатно и платно это земля и небо, даже в одном и том же диагностическом центре, уровень и профессионализм эндоскопистов принимающих бесплатно и платно отличается в разы, а здесь озвучивает свои страхи и стереотипы.
12:31:16 31-07-2023
Гость (11:25:28 31-07-2023) Пишет человек, который не когда не лечился в платных клиника... Агада, особенно когда бесплатно и платно делают одни и те же люди в одном и том же месте) Или вы всерьез думаете, что в том же диагностическом штат бесплатных и платных специалистов разный?..
13:10:56 31-07-2023
Гость (12:31:16 31-07-2023) Агада, особенно когда бесплатно и платно делают одни и те же... Как часто вы лечитесь в платных клиниках? Как часто вы попадаете на прием в бесплатной поликлинике к врачу, который ведёт платные приемы, а особенно к врачам с высшей категорией, они ведь все поголовно принимают в бесплатных поликлиниках), а чтобы попасть к проффесору достаточно просто прийти в бесплатную поликлиннику и взять талон на прием.) И не забывайте, как вас примет врач с ограниченным временем на прием в бесплатной и платной где время приема в три раза больше.
13:27:02 31-07-2023
Гость (13:10:56 31-07-2023) Как часто вы лечитесь в платных клиниках? Как часто вы попад... Еще раз, в диагностическом это одни и те же люди) И, сюрпрайз, очень многие врачи работают одновременно и в платных, и в бесплатных. Ну а прием профессора стоит недешево, да и не всякому нужен, не у всех же сложные случаи. И да, если вы не поняли - я не о том, что в бесплатных поликлиниках хорошо, я о том, что в платной есть риск нарваться ровно на того спеца, который в поликлинике сидит)
15:54:50 31-07-2023
Гость (13:27:02 31-07-2023) Еще раз, в диагностическом это одни и те же люди) И, сюрпрай... Но если для вас это сюрпрайз, то для меня нет, я ходила в бесплатную к двум таким врачам, это была бывшая поликлинника 3, там действительно можно было выбрать врача и я их выбрала через сайт про докторов, но в моей новой поликлинике 2, нет таких врачей и право выбора нет, только участковый, а он обнять и плакать, кстати кардиолог очень понравился чувствовался уровень платного врача, а вот терапевт была не плоха, но народу у нее было очень много и она слегка торопилась, уровень платного врача тоже чувствовался, и как вы думаете какая вероятность попасть к таким врачам?
15:37:47 31-07-2023
Гость (12:31:16 31-07-2023) Агада, особенно когда бесплатно и платно делают одни и те же... Ну расскажи тогда почему, когда я прихожу бесплатно по ОМС, это обследование превращается в экзекуцию, а когда прихожу платно то все легко и почему после платного обследования мне врач все рассказывает, в после бесплатного только выносит бумажку и в кабинет больше не приглашает, и это не случайность, это в 10 из 10 случаев, я то понимаю почему так происходит, но ты постарайся объяснить, ведь ты утверждаешь, что разницы нет
13:35:16 31-07-2023
Гость (10:41:07 31-07-2023) Печально, что и в платных клиниках не лечат, а выманивают де... ну не знаю, смотря к кому попадете. Недавно была у эндокринолога платно, посмотрела анализы, узи, сказала идите домой, все у вас нормально, через 2 года контрольное обследование, наблюдайтесь. И говорит, не расстраивайтесь, что просто так пришли)) А бесплатно бабулю обследовали в гос.больнице, назначили кучу платных обследований, и по итогу прошли все и врач посоветовала пить нурофен((( в итоге поехали в ржд, оплатили только прием 1000р. и бабулю бесплатно положили в стационар и пролечили.
15:48:02 31-07-2023
Гость (13:35:16 31-07-2023) ну не знаю, смотря к кому попадете. Недавно была у эндокрино... Вот вот, я недавно ходила к платному окулисту за 1000 полностью сразу обследовала, поставила диагноз и выписала препараты в дёшевом и дорогом варианте на выбор, а в бесплатной мне сказали врач в отпуске и не важно, что у меня острая форма воспаления оболочки, с которым даже кладут в больницу.
15:54:04 31-07-2023
Гость (15:48:02 31-07-2023) мне сказали врач в отпуске и не важно, что у меня острая форма воспаления А что должны были к гинекологу направить или к хирургу? Окулист в ОТПУСКЕ! Или ради вас отзывать из ОТПУСКА?
16:03:51 31-07-2023
Гость (15:54:04 31-07-2023) А что должны были к гинекологу направить или к хирургу? Окул... Должны были направить в другую поликлинику, они обязаны оказать помощь при острой форме.
11:07:16 31-07-2023
Гость (10:22:17 31-07-2023) Вырезал аденому бесплатно - ходи с банкой... Ничего не надо вырезать, если дело не дошло до запущенной формы рака. Всё лечится. И намного проще, чем могло бы показаться. Написал бы как, но обсмеют и затюкают жирнопузые и мятолицые.
12:02:57 31-07-2023
Гость (11:07:16 31-07-2023) Ничего не надо вырезать, если дело не дошло до запущенной ф... аденома это гормональная опухол. Шишка. Её можно уменьшить лишь немного финастеридом, но операция для многих неизбежна...
16:11:15 31-07-2023
Гость (11:07:16 31-07-2023) Ничего не надо вырезать, если дело не дошло до запущенной ф... Опять ты… ты реально вызываешь желание поломать тебе горб.
11:31:32 31-07-2023
В нашей поликлинике номер 2 этих врачей нет.
11:41:12 31-07-2023
Гость (11:25:28 31-07-2023) Пишет человек, который не когда не лечился в платных клиника... Ещё не поняли, что вам лишь временно снимают симптомы, а вы уже превратились в их постоянного и пожизненного клиента? Впрочем, абсолютное большинство никогда не сможет осознать очевидное.
12:00:16 31-07-2023
Гость (11:25:28 31-07-2023) Пишет человек, который не когда не лечился в платных клиника... в дцак месяц назад делали БЕСПЛАТНО. эндоскопист и медсестра делали свою работу в независимости от наличия оплаты, качественно, с терпением и добросовестно.
12:48:54 31-07-2023
Гость (12:00:16 31-07-2023) в дцак месяц назад делали БЕСПЛАТНО. эндоскопист и медсестра... Как часто вы делаете ФГДС? Я делаю каждые полгода, иногда делаю бесплатно по ОМС в том же диагностическом, я сделала ФГДС раз 50, у меня опыт бесплатный и платный, у вас такой же опыт? Все делают добросовестно, это не критерий, критерий как делают( насколько мучительна процедура)и что видят, платно мне даже фото показывают, а бесплатно сделали и досвидос при чем ещё и не разглядели изменения в слизистой, там хорошо могут разглядеть эрозию, язву, у них нет японских эндоскопов.
13:28:46 31-07-2023
Гость (12:48:54 31-07-2023) Как часто вы делаете ФГДС? Я делаю каждые полгода, иногда де... То есть вы хотите сказать, что бесплатно и платно в диагностическом делают на разном оборудовании? Очень сомневаюсь. А вот что там специалистов нет к этому оборудованию - охотно верю, это всегда было.
16:01:39 31-07-2023
Гость (13:28:46 31-07-2023) То есть вы хотите сказать, что бесплатно и платно в диагност... Нет, в диагностическом делают на одном оборудовании, а вот диагностический и поликлиника на разных, я делала в поликлинике где не увидели и по биопсии не выявили изменения, только эрозию, через неделю сделала в диагностическом по ОМС там увидели, в поликлинике я больше не делаю.
14:17:17 31-07-2023
Гость (12:48:54 31-07-2023) Как часто вы делаете ФГДС? Я делаю каждые полгода, иногда де... ОДИН РАЗ В ТРИ МЕСЯЦА НА ПРОТЯЖЕНИИ ТРЕХ ЛЕТ. ДО ЭТОГО МОМЕНТА РАЗ В ПОЛГОДА С 17 ЛЕТ (СЕЙЧАС МНЕ 41). И ПЛАТНО, И БЕСПЛАТНО, И С НАРКОЗОМ, И БЕЗ. ТАК ЧТО ОПЫТ ЕСТЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ, ОТНОШЕНИЕ И "ПОИСК" БОЛЯЧКИ ОДИНАКОВ В СЛУЧАЕ ПЛАТНОГО И ОБРАЩЕНИЯ ПО ОМС. ДЕЛАЮ НЕ ТОЛЬКО В ДЦАК
12:19:59 31-07-2023
Гость (12:02:57 31-07-2023) аденома это гормональная опухол. Шишка. Её можно уменьшить л... Все возрастные хронические болезни - от хронической интоксикации токсичной, насквозь напичканной канцерогенной химией синтетической пищи и неправильного образа жизни. Достаточно изменить стиль питания и всё со временем пройдёт само либо совсем, либо наступит стойкая ремиссия. По теме полным-полно книг докторов наук с мировым именем.
12:55:42 31-07-2023
Гость (12:19:59 31-07-2023) Все возрастные хронические болезни - от хронической интокси... Либо вы задвините ласты)))после полной деинтоксикации. Доктора сих публикаций видимо уже это сделали в раннем возрасте, про одного читала, создатель антикрахмальной диеты, ушел рано из жизни, я думаю с другими гениальными деинтоксикаторами будет тоже самое.
13:14:05 31-07-2023
Гость (12:19:59 31-07-2023) Все возрастные хронические болезни - от хронической интокси... Понимаете, аденома это гиперплазия клеток. Её питанием уже не убрать, она не из жира состоит, а из устойчивых и прочных тканей. Только резать скальпелем, выжигать лазером или радионожом.
12:29:17 31-07-2023
Гость (11:03:59 31-07-2023) Вы правы! Поэтому всё, что имеет смысл - это учиться самим л... Зубки от пульпита сами себе вылечили? Или перелом со смещением, да еще когда оперативное вмешательство нужно? Или еще что такое же милое?
12:59:14 31-07-2023
Гость (12:29:17 31-07-2023) Зубки от пульпита сами себе вылечили? Или перелом со смещени... Он сможет, почитает литературу гениальных стоматологов и травматологов.
13:52:57 31-07-2023
Гость (12:29:17 31-07-2023) Зубки от пульпита сами себе вылечили? Или перелом со смещени... зубы - рвать а перелом со смещением - это уже ногу отпиливать надо будет
15:59:35 31-07-2023
Гость (13:52:57 31-07-2023) зубы - рвать а перелом со смещением - это уже ногу отпилива... Если рвать зубы при каждом пульпите, годам к сорока жевать будет нечем) А так да, можно и голову отпилить, если болит.
16:07:40 31-07-2023
Гость (13:52:57 31-07-2023) зубы - рвать а перелом со смещением - это уже ногу отпилива... Ну тут один даже дрелью себе череп просверлил ради эксперимента, кто знает на что он способен.
15:58:45 31-07-2023
Гость (15:37:47 31-07-2023) Ну расскажи тогда почему, когда я прихожу бесплатно по ОМС, ... Ой все... Чукча не читатель?) И нет, когда я бесплатно по ОМС в платной клинике делала несложную операцию, отношение было нормальным. Все рассказали, потом неделя перевязок. Никакого плохого отношения.
17:54:32 31-07-2023
Гость (15:58:45 31-07-2023) Ой все... Чукча не читатель?) И нет, когда я бесплатно по ОМ... Я так и не услышала объяснение почему ФГДС за деньги и бесплатно так отличаются, но за то вы сюда приплели зачем-то отношение, хотя про плохое отношение я не говорила, вы все время съезжаете с темы, это не умение слышать и усваивать суть вопроса.
09:12:20 01-08-2023
А на каком оборудовании делаются процедуры? Надеюсь на нашем отечественном?