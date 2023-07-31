Заболеваемость энтеровирусной инфекцией выросла в Алтайском крае

Рост числа заболевших фиксируется не только в регионе, но и по всей стране

31 июля 2023, 08:33, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае зафиксировали сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Чаще всего болезнь у людей протекает в легкой форме и при правильном лечении выздоравливает зараженный за 7-10 дней. Инфекция протекает по-разному. У некоторых сильно поднимается температура, а другие переносят ее с тошнотой, рвотой и другими пищевыми расстройствами.

Чтобы избежать заражения, специалисты рекомендуют не купаться в стихийных водоемах, поддерживать гигиену, мыть овощи и зелень перед употреблением в пищу.