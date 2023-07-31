Заболеваемость энтеровирусной инфекцией выросла в Алтайском крае
Рост числа заболевших фиксируется не только в регионе, но и по всей стране
31 июля 2023, 08:33, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае зафиксировали сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
Чаще всего болезнь у людей протекает в легкой форме и при правильном лечении выздоравливает зараженный за 7-10 дней. Инфекция протекает по-разному. У некоторых сильно поднимается температура, а другие переносят ее с тошнотой, рвотой и другими пищевыми расстройствами.
Чтобы избежать заражения, специалисты рекомендуют не купаться в стихийных водоемах, поддерживать гигиену, мыть овощи и зелень перед употреблением в пищу.
10:44:58 31-07-2023
Едреная эта зараза, не редко дает температуру под 39, которая держится несколько дней. И волнами какими-то, то отпускает, то опять
11:59:17 31-07-2023
ГОСТЬ (10:44:58 31-07-2023) Едреная эта зараза, не редко дает температуру под 39, котора... Болеете?
16:18:49 31-07-2023
Не даром министр мурашко приезжал. Надо раскрутить очередную эпидемию чтобы он голикова и попова очередной вакцинацией фуфлом раскрутили государство на миллиарды себе в карман.