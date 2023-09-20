Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Барнауле в сентябре

В топе оказались вовсе не айтишники

20 сентября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Наиболее высокую зарплату в Барнауле в сентябре предлагают водителю с категорией прав C и E. Об этом стало известно из исследования SuperJob.

На втором месте оказалась вакансия токаря. Потенциальному кандидату готовы платить до 150 тысяч рублей. На третьем месте – позиция шеф-инженера по монтажу котельного оборудования. Компания, разместившая предложение, готова платить сотруднику 120 тысяч рублей в месяц.

Также в топе самых высокооплачиваемых вакансий менеджер по продажам и медицинский эксперт – их зарплаты составляют 112 и 100 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что ранее эксперты выяснили, что медработники остаются в числе одних из самых дефицитных специалистов в целом по стране, в том числе и в Алтайском крае. По этой причине растут их зарплаты – сейчас рыночный диапазон заработной платы составляет от 40 до 80 тысяч рублей, тогда как в 2022 году он составлял 37 471 – 68 966 рублей.