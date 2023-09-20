Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Барнауле в сентябре
В топе оказались вовсе не айтишники
20 сентября 2023, 09:01, ИА Амител
Наиболее высокую зарплату в Барнауле в сентябре предлагают водителю с категорией прав C и E. Об этом стало известно из исследования SuperJob.
На втором месте оказалась вакансия токаря. Потенциальному кандидату готовы платить до 150 тысяч рублей. На третьем месте – позиция шеф-инженера по монтажу котельного оборудования. Компания, разместившая предложение, готова платить сотруднику 120 тысяч рублей в месяц.
Также в топе самых высокооплачиваемых вакансий менеджер по продажам и медицинский эксперт – их зарплаты составляют 112 и 100 тысяч рублей соответственно.
Напомним, что ранее эксперты выяснили, что медработники остаются в числе одних из самых дефицитных специалистов в целом по стране, в том числе и в Алтайском крае. По этой причине растут их зарплаты – сейчас рыночный диапазон заработной платы составляет от 40 до 80 тысяч рублей, тогда как в 2022 году он составлял 37 471 – 68 966 рублей.
09:47:08 20-09-2023
до 150 тысяч рублей токарю, гиперзвуковые ракеты точить что-ли будет? А сколько тогда водителю, если он на первом месте - до 200 тысяч? Офигительные зарплаты, на водителя учиться еще быстрей, чем на токаря, в чем сложность найти работника, что такие бабки предлагают, непонятно. Токари и водители, не айтишники, вроде бы никуда не убегают
09:50:23 20-09-2023
Потому что достойных вакансий для айтишников в Барнауле и нет
14:19:04 20-09-2023
Гость (09:50:23 20-09-2023) Потому что достойных вакансий для айтишников в Барнауле и не... Айтишники могут работать на удаленке из Барнаула.
10:01:29 20-09-2023
Такую ЗП платят токарю высшего разряда, таких буквально единицы, обычная масса после училища и т.п. получает намного меньше, т.к. не могут выполнять сложных работ. На опыт нужно время и практика.
10:04:49 20-09-2023
так много предлагают простым работягам, потому что ясен перец, потом при расчёте кинут!... штрафы за покурил не вовремя, остановился не там, опоздал, запах, не выполнил план... да много за что высчитывают и недоплачивают!.. обеды... да просто при расчёте перечисляют в два раза меньше, а у тебя уже билеты на самолёт... и привет родителям...
10:40:34 20-09-2023
Гость (10:04:49 20-09-2023) так много предлагают простым работягам, потому что ясен пере... Ну сиди и дальше ной.
11:06:58 20-09-2023
Гость (10:40:34 20-09-2023) Ну сиди и дальше ной. ... :-) а я и не сижу. с чего вы это взяли? просто вякнуть захотелось?
12:16:53 20-09-2023
Вы что с луны за 150 т.р тебя прикуют цепями к рулю или станку
12:52:01 20-09-2023
То жалуются, что работы нет, то, что за зарплату еще и работать надо
13:22:03 20-09-2023
Гость (12:52:01 20-09-2023) То жалуются, что работы нет, то, что за зарплату еще и работ... Была бы такая зарплата) мест свободных не было бы вообще нигде) вранье это все....
20:10:59 20-09-2023
Гость (13:22:03 20-09-2023) Была бы такая зарплата) мест свободных не было бы вообще ниг... Ты правда в это веришь? С кем не общался из руководителей предприятий - готовы платить от 70, лишь бы человек не бухал и работал (соответствующие навыки тоже иметь надо). А хороший токарь ещё 10 лет назад под сотку получал. Причём предприятие и обучать предлагало за свой счёт. Нет работников. Офисное хомячье, да блогеры.
13:20:15 20-09-2023
Сказка про белого бычка) полная вранья)
15:44:46 20-09-2023
Это информация по суммам из объявлений, а как известно, " На заборе тоже много чего написано", а по факту зп всегда ниже.
17:44:41 21-09-2023
А чему все удивляются я на маршрутке работаю в среднем 6т в день остаётся иногда больше