Названы самые зависимые от импорта направления стройотрасли в России

Например, при строительстве дорожной инфраструктуры доля импорта достигает 10%

09 марта 2023, 16:36, ИА Амител

Фото: amic.ru

Первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин рассказал РИА Новости, от какого импорта больше всего зависит стройотрасль страны.

Ломакин отметил, что самая большая зависимость от импорта по отделочным и конструкционным материалам, а также по инженерному оборудованию и механизмам.

"Зависимость от импорта по бетоноукладчикам – 60%, по экскаваторам и каткам – 80%, по асфальтоукладчикам – 95%", –- указал замминистра.

Если рассматривать направления, то при массовом домостроительстве показатель импортной составляющей – 5%, для объектов дорожной инфраструктуры, административных зданий и типовых социальных объектов – 10%.

"Если же мы говорим об уникальных медицинских, культурных или промышленных объектах, где требуется сложное оборудование, то здесь доля импорта может доходить и до 35%", – подчеркнул Ломакин.

Ранее министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка назвал наиболее яркие примеры импортозамещения в крае.