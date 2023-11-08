Названы специальности с самыми высокими зарплатами в Алтайском крае в октябре

Средняя предлагаемая зарплата и ожидания соискателей совпадают, хоть и находятся ниже, чем в целом в России

08 ноября 2023, 12:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru назвали специальности, которым в октябре предлагали самые высокие зарплаты в Алтайском крае. Выяснилось, что по итогам октября средняя предлагаемая зарплата в регионе составила 40 081 рубль – это на 12 тысяч рублей меньше, чем в среднем по России. При этом зарплатные ожидания соответствуют реальности и находятся на уровне 40 тысяч рублей при среднем показателе по стране 60 тысяч рублей.

В числе специалистов, которым работодатели в Алтайском крае готовы платить наиболее высокие зарплаты, оказались представители высшего и среднего менеджмента (75,1 тыс. руб. в среднем), работники сферы сельского хозяйства (71,1 тысячи рублей), добычи сырья (69,2 тысячи), специалисты по направлениям стратегии, инвестиции и консалтинга (68,5 тысячи), а также сотрудники из транспортно-логистической сферы (59,2 тысячи).

Выше средней зарплаты у специалистов из сфер "Автомобильный бизнес", "Строительство, недвижимость", "Рабочий персонал", "Производство, сервисное обслуживание", "Закупки", "Информационные технологии", "Управление персоналом, тренинги", "Маркетинг, реклама, PR". Более низкие оказались у работников туристической отрасли, гостиничного и ресторанного бизнеса (29,8 тысячи рублей), в сфере "Наука, образование" (30,2 тысячи) и "Безопасность" (31,9 тысячи).