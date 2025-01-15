Названы способы контролировать давление без лекарств
Среди них — полноценный сон и медитация
15 января 2025, 11:33, ИА Амител
Гипертония – распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы, особенно у людей старше 40-45 лет. Кардиолог-диетолог Асият Хачирова в интервью "Ленте.ру" рассказала о методах контроля давления без лекарств.
Врач рекомендует начать с коррекции образа жизни, включая диету с низким содержанием соли (не более 2,5 грамма в сутки) и снижение веса на 10% при избыточной массе.
Также необходимо заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю, медитировать, высыпаться и отказаться от кофе и энергетиков.
"Комплексный подход к лечению гипертонии, включающий коррекцию образа жизни, медикаментозную терапию и регулярные медицинские осмотры, позволяет эффективно контролировать артериальное давление и снижать риск осложнений", – отметила специалист.
11:47:08 15-01-2025
а вот у трупов стабильное давление. и без фармы.
11:50:32 15-01-2025
старше 40 --- рано
12:06:18 15-01-2025
Ну как бы врач не говорит о том, что давление можно нормализовать без лекарств, а всего лишь о комплексном подходе. К чему тогда такой заголовок? Игры в ЗОЖ при повышенном давлении и отказе от медикаментозного лечения заканчиваются плохо, инсульт и прочие прелести не исключены.
15:34:59 15-01-2025
Гость (12:06:18 15-01-2025) Ну как бы врач не говорит о том, что давление можно нормализ... Не представляете, насколько Вы правы. Мне сейчас 57, гипертония с 42. Был момент, когда я отказался от назначенных лекарств. Занимался спортом,перешёл на растительную пищу. В итоге -чуть не сдох от криза.
12:31:13 15-01-2025
Летом будет жарко. Зимой холодно. Вся суть статейки.
12:52:22 15-01-2025
А еще у диабетиков сахар давайте снижать силой воли.
12:58:51 15-01-2025
Голодать один день в неделю, и проблема решена.
13:35:15 15-01-2025
Антинаучный бред. Зачем это публиковать? А может вообще молитвами все болячки лечить?
20:17:23 15-01-2025
А Мясников сказал - хоть на все диеты разом сядь, гипертония не пройдет.