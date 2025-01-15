Названы способы контролировать давление без лекарств

Среди них — полноценный сон и медитация

15 января 2025, 11:33, ИА Амител

Фото: Vasilis Caravitis / unsplash.com

Гипертония – распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы, особенно у людей старше 40-45 лет. Кардиолог-диетолог Асият Хачирова в интервью "Ленте.ру" рассказала о методах контроля давления без лекарств.

Врач рекомендует начать с коррекции образа жизни, включая диету с низким содержанием соли (не более 2,5 грамма в сутки) и снижение веса на 10% при избыточной массе.

Также необходимо заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю, медитировать, высыпаться и отказаться от кофе и энергетиков.