Названы способы распознать зарождающееся ожирение

Врач Чудаков рассказал, за какими показателями нужно следить

10 сентября 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Семейный врач Сергей Чудаков рассказал о двух параметрах тела, которые могут указать на лишний вес и даже на риск ожирения. Его слова приводит RT.

"Важным способом контроля нормальной массы тела является определение индекса массы тела. У женщин он составляет 20–22 единицы, у мужчин – от 23 до 25 единиц. Еще один важный показатель – объем талии. У мужчин он не должен превышать 94 см, у женщин – 80 см", – рассказал специалист.

Отклонение от нормы в большую сторону указывает на риск абдоминального ожирения – вокруг внутренних органов. Это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету и другим метаболическим нарушениям, пояснил Чудаков.

Ранее ученые из Каролинского университета в Швеции выяснили, что переизбыток двух витаминов может привести к развитию рака.