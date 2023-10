Названы два витамина, которые провоцируют развитие рака

Выяснилось, что темпы роста опухолей прямо пропорциональны переизбытку

08 сентября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ученые из Каролинского университета в Швеции выяснили, что переизбыток витаминов C и E может привести к развитию рака легких. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в научно-медицинском журнале The Journal of Clinical Investigation (JCI).

Эксперты изучали, как влияют антиоксиданты на грызунов. Эти молекулы борются с окислительными процессами в организме. Оба вышеперечисленных витамина являются ими.

Выяснилось, что повышенное содержание витаминов C и E приводит к росту новых кровеносных сосудов, в том числе и в опухолях, которым нужно кровоснабжение для роста. Это приводит к тому, что раковые клетки получают больше кислорода и начинают расти.

Повторные исследования подтвердили выводы первого эксперимента. Темпы роста опухолей прямо пропорциональны увеличению доз антиоксидантов, что указывает на опасность чрезмерного употребления этих витаминов как с пищей, так и в биологически активных добавках.