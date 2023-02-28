Названы способы сэкономить на коммунальных платежах
Есть ряд распространённых ошибок, которые мешают платить меньше
28 февраля 2023, 14:29, ИА Амител
Коммунальные платежи – заметная расходная часть ежемесячного бюджета, однако есть несколько "хитростей", которые помогут сэкономить на коммунальных платежах, пишут "Известия" со ссылкой на исследование сервиса "Авито Услуги".
Специалисты рекомендуют проверить состояние сантехники и трубопроводной системы – даже маленькая и незаметная на первый взгляд неисправность может стать причиной регулярных протечек, а впоследствии даже нежелательного потопа.
Эффективнее расходовать воду поможет посудомоечная машина. При работе она использует холодную воду, тарифы на которую ниже, чем на горячую, и тратит гораздо меньше воды, чем при ручной мойке.
Для освещения в доме лучше использовать энергосберегающие системы. Такие лампы служат в два раза дольше, потребляя при этом в восемь раз меньше энергии, чем светодиодные.
Кроме того, есть ряд распространённых ошибок, которые мешают сохранять тепло в доме.
"Щели и дыры между оконными рамами, отсутствие уплотнителей в окнах, неправильно установленные рамы на балконах – через такие места из дома уходит тёплый воздух и возникает сквозняк. Также расщелины и пустоты в напольном покрытии создают коридор, по которому улетучивается тепло", – указали эксперты.
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