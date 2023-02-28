Названы способы сэкономить на коммунальных платежах

Есть ряд распространённых ошибок, которые мешают платить меньше

28 февраля 2023, 14:29, ИА Амител

Фото: amic.ru

Коммунальные платежи – заметная расходная часть ежемесячного бюджета, однако есть несколько "хитростей", которые помогут сэкономить на коммунальных платежах, пишут "Известия" со ссылкой на исследование сервиса "Авито Услуги".

Специалисты рекомендуют проверить состояние сантехники и трубопроводной системы – даже маленькая и незаметная на первый взгляд неисправность может стать причиной регулярных протечек, а впоследствии даже нежелательного потопа.

Эффективнее расходовать воду поможет посудомоечная машина. При работе она использует холодную воду, тарифы на которую ниже, чем на горячую, и тратит гораздо меньше воды, чем при ручной мойке.

Для освещения в доме лучше использовать энергосберегающие системы. Такие лампы служат в два раза дольше, потребляя при этом в восемь раз меньше энергии, чем светодиодные.

Кроме того, есть ряд распространённых ошибок, которые мешают сохранять тепло в доме.