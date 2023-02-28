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Названы способы сэкономить на коммунальных платежах

Есть ряд распространённых ошибок, которые мешают платить меньше

28 февраля 2023, 14:29, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Коммунальные платежи – заметная расходная часть ежемесячного бюджета, однако есть несколько "хитростей", которые помогут сэкономить на коммунальных платежах, пишут "Известия" со ссылкой на исследование сервиса "Авито Услуги".

Специалисты рекомендуют проверить состояние сантехники и трубопроводной системы – даже маленькая и незаметная на первый взгляд неисправность может стать причиной регулярных протечек, а впоследствии даже нежелательного потопа.

Эффективнее расходовать воду поможет посудомоечная машина. При работе она использует холодную воду, тарифы на которую ниже, чем на горячую, и тратит гораздо меньше воды, чем при ручной мойке.

Для освещения в доме лучше использовать энергосберегающие системы. Такие лампы служат в два раза дольше, потребляя при этом в восемь раз меньше энергии, чем светодиодные.

Кроме того, есть ряд распространённых ошибок, которые мешают сохранять тепло в доме.

"Щели и дыры между оконными рамами, отсутствие уплотнителей в окнах, неправильно установленные рамы на балконах – через такие места из дома уходит тёплый воздух и возникает сквозняк. Также расщелины и пустоты в напольном покрытии создают коридор, по которому улетучивается тепло", – указали эксперты.

Комментарии 22

  • поверьте мне как расчетчику данных квитанций - вы никогда ни на чем не сэкономите
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Сэкономить можно. Никогда не заморачивался со счетчиками, их регулярной установкой, поверкой. Мыслями о сокращении потребления воды. Оплачиваю по нормативу, и вообще ни о чем больше не думаю. Ни о протечках, ни экономии, ни прочей фигне
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Про (расщелины и пустоты в напольном покрытии )это прада???!
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Оплачиваю по нормативу. --- Сколько сейчас норматив на человека по холодной и по горячей? водоотведение тоже же по ним считают?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • это прада???!- Праду носит дьявол!! А он расщелинам и пустотам отношения не имеет.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Сколько сейчас норматив на человека по холодной и по горячей? - зависит от дома, на вашей квитанции на обратной стороне все написано-читайте, если в среднем 9ти этажка 3гвс, 4хвс, в\о 7 кубов на человека
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Оплачиваю по нормативу, о - Ну и дурак норматив в 3-5 раза больше реального потребления по счетчикам.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Сколько сейчас норматив -- ХЗ, на всю воду с отведением около 700 р в месяц. Мне так намного удобнее платить, чем возиться со счетчиками за пару сотен выгоды. А если гости долго живут и в ванне плавают, то и пару сотен убытков )
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Норматив потребления на Ж.К.У. на любую жилплощадь , не зависит от этажности дома, он один.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • прикинул щас. по нормативу моей семье вообще не вариант. на 4-х горячая в среднем 4,5 куба, холодная 12 кубов. а по норме было бы 13 горячей и 17 холодной. одиночке, который не моется, можно и по норме платить. хотя по горячей переплата все равно...
    28 февраля, Гость   Ответить
  • не зависит от этажности дома - сфигали на участке 100 домов в 10 из них например С.Власихинский гвс 3,214м2 хвс 4,342. СухэБаторв гвс 3,159 м2 хвс 4,297 м2
    28 февраля, Гость   Ответить
  • 3100 рублей за тепло в квитанции за двушку. Вот где можно сэкономить, снизив тариф.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • не так намного удобнее платить, чем возиться со счетчиками за пару сотен выгоды. - Специалист комитета ЖКХ залогинтесь и не вводите людей в незнанку. Если в нашей квартире по счетчику 1 куб горячей в месяц выходит я плачу 200 рублей, нас прописано 3, по нормативу я бы платила 2000 тысячи. и так же по другим счетчикам. Так что ни надо заливать . Люди не ведитесь что по нормативу норм платить
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Чем больше народу, тем выгоднее. Все льется, моется , стирается...Не надо экономить . Особенно, если прописан один, а проживает четверо.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Для освещения в доме лучше использовать энергосберегающие системы. Такие лампы служат в два раза дольше, потребляя при этом в восемь раз меньше энергии, чем светодиодные. ------------- Светодиодные и есть энергосберегающие.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • на всю воду с отведением около 700 р в месяц. - вранье: гвс 3,159 м2 х 193,30 руб.=610,63 руб., хвс 4,297 м2 х 26,60 руб= 114,30 руб, в\о 7,456 м2 х 23,30 руб =173,72 руб. Итого = 898,65 почти 900
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Люди не ведитесь что по нормативу норм платить -- Да каждый сам считает и принимает решение. При чем тут "ведитесь - не ведитесь"? Я говорю про себя - мне удобнее не заботиться хотя бы о воде и платить по нормативу. Сумма - не коммерческая ради комфорта проживания.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Особенно, если прописан один, а проживает четверо - Ненадолго лафа будет. В УК прошли все квартиры с фактами и выставили реальное кол-во проживающих. по 3,5,10 человек, Вы умнее - но государство еще умнее.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • В сл. году норматив повысят в 2 раза и далее каждые 6 месяцев повышающий коэффициент в 1,5 раза плюсом. Платите мне не жалко даже лучше, Если Вы беднеете мы богатеете.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • По правилам предоставления коммунальных ресурсов - воды, электричества уже много лет назад у всех потребителей должны быть установлены квартирные приборы учета (ПУ). Ответственность за обязательную установку ПУ на УК. Но строгость законов в РФ компенсируется необязательностью их исполнения.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Ответственность за обязательную установку ПУ на УК. - укажите пункт в законе. балабол ты наш.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Вопрос с установкой приборов для учета воды должен решать владелец квартиры. Именно он отвечает за установку, своевременную замену и поверку.
    01 марта, Гость   Ответить
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