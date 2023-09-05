Названы способы соблазнить женщину старше себя
Нужно вести себя хорошо и не задавать вопросы о возрасте
05 сентября 2023, 11:31, ИА Амител
Мужчины назвали проверенные способы соблазнить женщину старше себя. Об этом они рассказали на сайте Reddit, передает "Лента.ру".
Так, 31-летний пользователь, который встречается с партнершей на 15 лет старше, посоветовал обращаться с такими женщинами хорошо и контролировать эмоции.
Другой комментатор рекомендовал не задавать будущей зрелой половинке вопросы о возрасте, а вместо этого узнать о временах ее молодости (например, какую музыку той эпохи она любит) и отыскать в этом общие темы.
При этом нашлось в комментариях место и черному юмору:
"Я просто подождал, пока она овдовеет", – написал один из мужчин.
Ранее ученые дали пять советов, которые сделают секс лучше.
11:39:57 05-09-2023
Соблазнить женщину?! Разве не наоборот работает?
11:43:14 05-09-2023
Нафига это нужно. Вот как заинтересовать девушку младше себя, вопрос интереснее
12:25:05 05-09-2023
Гость (11:43:14 05-09-2023) Нафига это нужно. Вот как заинтересовать девушку младше себя... Чтобы её заинтересовать много мозгов не нужно. Были бы деньги.
13:10:51 05-09-2023
Гость (12:25:05 05-09-2023) Чтобы её заинтересовать много мозгов не нужно. Были бы деньг... Не на всех это работает.
16:43:52 05-09-2023
Гость (13:10:51 05-09-2023) Не на всех это работает.... Просто у вас денег недостаточно на всех)))
12:01:28 05-09-2023
в 45 жизнь только начинается у некоторых женщин
12:37:19 05-09-2023
Гость (12:01:28 05-09-2023) в 45 жизнь только начинается у некоторых женщин... Вы тётушка льстите себе. Есть конечно "специалисты" Шаляпин, Галкин, Макрон... , но их единицы, а вас - как у дурака махорки.
12:44:19 05-09-2023
Гость (12:01:28 05-09-2023) в 45 жизнь только начинается у некоторых женщин... В Китае эпохи Цинь этот возраст у женщин назывался- "Возраст, когда женщина отдаётся, не колеблясь".. так-то..
13:12:05 05-09-2023
Гость (12:44:19 05-09-2023) В Китае эпохи Цинь этот возраст у женщин назывался- "Возраст... Так то в Китае эпохи Цинь. А ты на календарь посмотри и на географичесую карту. Или отправляйся в Китай эпохи Цинь =)
12:27:51 05-09-2023
Неееее лючче помоложе. Они поглупее... Доверчивее..
12:31:23 05-09-2023
Вот тут то как раз ни каких проблем нет. Тут главное выпить ты столько смог...
14:12:12 05-09-2023
Женщины после 40 просто огонь, но до 50...
18:52:34 05-09-2023
ыть (14:12:12 05-09-2023) Женщины после 40 просто огонь, но до 50...... При условии, если тебе 60.
12:15:25 06-09-2023
Гость (18:52:34 05-09-2023) При условии, если тебе 60. ... А я с женой и после 70 планирую сексом заниматься. Я дурак?
15:12:17 05-09-2023
Продвигаем герантофилию вперед?
09:08:11 06-09-2023
с возрастом у женщины там накапливается микрофлора разных венерических бактерий - видов 20 половых болезней. Для молодого мужика валандающегося с возрастными бабами потом большие проблемы на конце