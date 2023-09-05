Названы способы соблазнить женщину старше себя

Нужно вести себя хорошо и не задавать вопросы о возрасте

05 сентября 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мужчины назвали проверенные способы соблазнить женщину старше себя. Об этом они рассказали на сайте Reddit, передает "Лента.ру".

Так, 31-летний пользователь, который встречается с партнершей на 15 лет старше, посоветовал обращаться с такими женщинами хорошо и контролировать эмоции.

Другой комментатор рекомендовал не задавать будущей зрелой половинке вопросы о возрасте, а вместо этого узнать о временах ее молодости (например, какую музыку той эпохи она любит) и отыскать в этом общие темы.

При этом нашлось в комментариях место и черному юмору:

"Я просто подождал, пока она овдовеет", – написал один из мужчин.

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