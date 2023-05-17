Названы сроки начала работы реестра воинского учета в России

Возможно, уже к осеннему призыву россиянам начнут рассылать электронные повестки

17 мая 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Единый реестр воинского учёта должен начать свою работу к осеннему призыву. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.

По его словам, заработать он должен "быстро". Как ранее заявляли в Минцифры, дебютирует он уже этой осенью.

Напомним, что в России приняли закон о цифровизации воинского учёта, согласно которому наряду с бумажными введут электронные повестки для призывников. Вместе с ними появятся новые санкции для уклонистов.