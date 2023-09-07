Названы три дешевых продукта, которые спасут от рака кишечника
По словам эксперта, всегда нужно следить за тем, чтобы в рационе была рыба
07 сентября 2023, 15:50, ИА Амител
Употребление в пищу достаточного количества омеги-3 способно защитить организм от рака кишечника. Об этом в своем телеграм-канале написала гастроэнтеролог Диляра Лебедева.
Специалист отметила, что нужно следить за наличием в рационе рыбы, потому что она является природным источником омега-3 ПНЖК. Бюджетными вариантами для потребителя являются сельдь, скумбрия и минтай. Также полезные микроэлементы содержатся в горбуше, кете и треске.
Еще два типа продуктов, рекомендованных врачом, это водоросли и морепродукты. Они быстро растут и не успевают накапливать вредные вещества, при этом сохраняя внутри всю пользу.
15:59:36 07-09-2023
забудьте о натуральных продуктах! скоро нас начнут прессовать что бы тараканов и личинок всяких ели...
16:22:59 07-09-2023
а я сразу ем омега-3 ПНЖК 950 мг и норм
16:41:11 07-09-2023
Как насчёт сбросов на Фокусиме? К чему призыв вкушать рыбу
16:43:05 07-09-2023
Это рыба то дешёвая, он ничего не перепутал, да она дороже мяса.
16:57:18 07-09-2023
Гость (16:43:05 07-09-2023) Это рыба то дешёвая, он ничего не перепутал, да она дороже м... ну есть минтай. или килька.
17:08:50 07-09-2023
Гость (16:57:18 07-09-2023) ну есть минтай. или килька. ... Так и минтай не дешевле мяса.
17:24:04 07-09-2023
Гость (16:57:18 07-09-2023) ну есть минтай. или килька. ... Она с костями, очистите ее и сравните сколько будет стоить филе минтая и свинины, точно дешевле не будет.