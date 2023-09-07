Названы три дешевых продукта, которые спасут от рака кишечника

По словам эксперта, всегда нужно следить за тем, чтобы в рационе была рыба

07 сентября 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Употребление в пищу достаточного количества омеги-3 способно защитить организм от рака кишечника. Об этом в своем телеграм-канале написала гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

Специалист отметила, что нужно следить за наличием в рационе рыбы, потому что она является природным источником омега-3 ПНЖК. Бюджетными вариантами для потребителя являются сельдь, скумбрия и минтай. Также полезные микроэлементы содержатся в горбуше, кете и треске.

Еще два типа продуктов, рекомендованных врачом, это водоросли и морепродукты. Они быстро растут и не успевают накапливать вредные вещества, при этом сохраняя внутри всю пользу.