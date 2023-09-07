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Названы три дешевых продукта, которые спасут от рака кишечника

По словам эксперта, всегда нужно следить за тем, чтобы в рационе была рыба

07 сентября 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Употребление в пищу достаточного количества омеги-3 способно защитить организм от рака кишечника. Об этом в своем телеграм-канале написала гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

Специалист отметила, что нужно следить за наличием в рационе рыбы, потому что она является природным источником омега-3 ПНЖК. Бюджетными вариантами для потребителя являются сельдь, скумбрия и минтай. Также полезные микроэлементы содержатся в горбуше, кете и треске.

Еще два типа продуктов, рекомендованных врачом, это водоросли и морепродукты. Они быстро растут и не успевают накапливать вредные вещества, при этом сохраняя внутри всю пользу. 

Здоровье медицина Продукты

Комментарии 7

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Гость

15:59:36 07-09-2023

забудьте о натуральных продуктах! скоро нас начнут прессовать что бы тараканов и личинок всяких ели...

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Гость

16:22:59 07-09-2023

а я сразу ем омега-3 ПНЖК 950 мг и норм

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гость

16:41:11 07-09-2023

Как насчёт сбросов на Фокусиме? К чему призыв вкушать рыбу

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Гость

16:43:05 07-09-2023

Это рыба то дешёвая, он ничего не перепутал, да она дороже мяса.

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Гость

16:57:18 07-09-2023

Гость (16:43:05 07-09-2023) Это рыба то дешёвая, он ничего не перепутал, да она дороже м... ну есть минтай. или килька.

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Гость

17:08:50 07-09-2023

Гость (16:57:18 07-09-2023) ну есть минтай. или килька. ... Так и минтай не дешевле мяса.

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Гость

17:24:04 07-09-2023

Гость (16:57:18 07-09-2023) ну есть минтай. или килька. ... Она с костями, очистите ее и сравните сколько будет стоить филе минтая и свинины, точно дешевле не будет.

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