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Ученые рассказали о смертельной опасности витамина C

Также он помогает раковым клеткам перемещаться по организму

03 сентября 2023, 17:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Ученые выяснили, что витамин С является мощным возбудителем роста опухолей. Об этом сообщает  в The Journal of Clinical Investigation (JCI).

Специалисты обнаружили то, что антиоксиданты активируют процесс образования раковыми опухолями новых кровеносных сосудов. Новые сосуды питают опухоли, что приводит к их росту.

Также ученые установили, что антиоксиданты помогают раковым опухолям перемещаться по организму и заражать соседние здоровые клетки.

Здоровье

Комментарии 7

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Гость

19:32:31 03-09-2023

Этот витамин С ещё и на почки вроде влияет. А что взамен витамина С нужно употреблять, учёные не сказали?

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Гость

09:46:13 04-09-2023

Гость (19:32:31 03-09-2023) Этот витамин С ещё и на почки вроде влияет. А что взамен вит... Витамин D,сказали учёные.Но там не очень хорошо насчёт селезёнки.

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Гость

10:42:40 04-09-2023

Витаминки вредны в табетках, а не в фруктах.

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Гость

10:52:35 04-09-2023

Гость (10:42:40 04-09-2023) Витаминки вредны в табетках, а не в фруктах.... Тебе в любом виде не помогут.

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Гость

12:23:02 04-09-2023

Гость (10:42:40 04-09-2023) Витаминки вредны в табетках, а не в фруктах.... Не вредны, не нести бреда.

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Гость

12:21:22 04-09-2023

"Одно лечишь,другое калечишь"-так поговаривала моя полуграмотная бабушка.Царство ей небесное.

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Александр

15:41:48 04-09-2023

Неужели вы все верите тому что сдесь пишут? Это же чья-то фантазия! Какие ученные? Из какого института? Ссылку на научную публикацию дайте. Люди, пожалуйста, не ведитесь на этот бред.

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