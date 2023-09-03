Ученые рассказали о смертельной опасности витамина C

Также он помогает раковым клеткам перемещаться по организму

03 сентября 2023, 17:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ученые выяснили, что витамин С является мощным возбудителем роста опухолей. Об этом сообщает в The Journal of Clinical Investigation (JCI).

Специалисты обнаружили то, что антиоксиданты активируют процесс образования раковыми опухолями новых кровеносных сосудов. Новые сосуды питают опухоли, что приводит к их росту.

Также ученые установили, что антиоксиданты помогают раковым опухолям перемещаться по организму и заражать соседние здоровые клетки.