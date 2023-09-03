Ученые рассказали о смертельной опасности витамина C
Также он помогает раковым клеткам перемещаться по организму
03 сентября 2023, 17:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Ученые выяснили, что витамин С является мощным возбудителем роста опухолей. Об этом сообщает в The Journal of Clinical Investigation (JCI).
Специалисты обнаружили то, что антиоксиданты активируют процесс образования раковыми опухолями новых кровеносных сосудов. Новые сосуды питают опухоли, что приводит к их росту.
Также ученые установили, что антиоксиданты помогают раковым опухолям перемещаться по организму и заражать соседние здоровые клетки.
19:32:31 03-09-2023
Этот витамин С ещё и на почки вроде влияет. А что взамен витамина С нужно употреблять, учёные не сказали?
09:46:13 04-09-2023
Гость (19:32:31 03-09-2023) Этот витамин С ещё и на почки вроде влияет. А что взамен вит... Витамин D,сказали учёные.Но там не очень хорошо насчёт селезёнки.
10:42:40 04-09-2023
Витаминки вредны в табетках, а не в фруктах.
10:52:35 04-09-2023
Гость (10:42:40 04-09-2023) Витаминки вредны в табетках, а не в фруктах.... Тебе в любом виде не помогут.
12:23:02 04-09-2023
Гость (10:42:40 04-09-2023) Витаминки вредны в табетках, а не в фруктах.... Не вредны, не нести бреда.
12:21:22 04-09-2023
"Одно лечишь,другое калечишь"-так поговаривала моя полуграмотная бабушка.Царство ей небесное.
15:41:48 04-09-2023
Неужели вы все верите тому что сдесь пишут? Это же чья-то фантазия! Какие ученные? Из какого института? Ссылку на научную публикацию дайте. Люди, пожалуйста, не ведитесь на этот бред.