Названы три ключевых симптома самого опасного рака у женщин

Если обнаружить его вовремя, то шанс пожить еще будет

16 января 2025, 10:22, ИА Амител

Пациент в больнице / Фото: amic.ru

Диагностировать смертельно опасный рак шейки матки у женщин можно по трем ранним симптомам. Как сообщает телеканал "360", об этом заявила медицинский специалист компании myTomorrows Анджела Сармьенто Бентанкур.

По ее словам, на заболевание могут указывать боль в пояснице и между бедренными костями, в том числе после близости, а также слишком обильные менструации, кровотечения после полового акта или после менопаузы. Бентанкур отмечает, что опухолевая ткань очень тонкая, а ее сосуды – ломкие. По этой причине рак легко кровоточит.

Не исключено, что при таких симптомах врачи найдут другие менее опасные нарушения, например, синдром поликистозных яичников, полипы, эндометриоз или инфекцию. Однако эксперт напомнила, что ранняя диагностика рака шейки матки позволяет прожить еще хотя бы пять лет в 95% случаев.

Предотвратить рак можно, отказавшись от никотина, сбросив вес и изменив рацион. Профессор биомедицинских наук Джастин Стеббинг посоветовал есть больше бобовых, овощей и фруктов.