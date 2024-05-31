Названы три новых правила для водителей, которые вступят в силу летом
Изменения начнут действовать уже 1 июня
31 мая 2024, 11:40, ИА Амител
Автомобильная пробка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1329697
С 1 июня для водителей начнет действовать несколько новых правил. Об этом сообщает motor.ru.
С лета водителей начнут штрафовать за использование зимой летних шин, а летом – зимних. Размер штрафа – 500 рублей.
Также вступают в силу новые правила получения водительского удостоверения. В частности, если иностранец не поменяет права в течение года, ему грозит штраф 15 тыс. рублей.
Ужесточили правила получения прав для уклонистов и для тех, кого лишили их за пьяную езду.
Летом автовладельцев обяжут пройти техосмотр, если их машине больше четырех лет и если они меняют владельца или конструкцию транспортного средства.
12:26:11 31-05-2024
для уклонистов --- теперь они еще больше от своих жен будут зависеть, и спрятала, и на машине возит
14:29:48 31-05-2024
"... и для тех, кого лишили их за пьяную езду" - и это правильно! А лучше лишать без права восстановления.