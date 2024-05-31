Названы три новых правила для водителей, которые вступят в силу летом

Изменения начнут действовать уже 1 июня

31 мая 2024, 11:40, ИА Амител

Автомобильная пробка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1329697

С 1 июня для водителей начнет действовать несколько новых правил. Об этом сообщает motor.ru.

С лета водителей начнут штрафовать за использование зимой летних шин, а летом – зимних. Размер штрафа – 500 рублей.

Также вступают в силу новые правила получения водительского удостоверения. В частности, если иностранец не поменяет права в течение года, ему грозит штраф 15 тыс. рублей.

Ужесточили правила получения прав для уклонистов и для тех, кого лишили их за пьяную езду.

Летом автовладельцев обяжут пройти техосмотр, если их машине больше четырех лет и если они меняют владельца или конструкцию транспортного средства.