В Барнауле изменят движение в районе строительства развязки на Южном тракте

В связи с изменениями на участке временно отключат светофоры

30 мая 2024, 21:02, ИА Амител

Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле 31 мая в районе строительства развязки на участке Южного тракта временно изменят схему движения транспорта. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Так, от Ленточного бора в направлении поселка Южного сместится проезжая часть. Вместе с тем направление и траектория движения останутся без изменений. Для проезда рабочие устроили временную объездную дорогу: с одной полосой в сторону поселка Южного и с двумя в сторону Барнаула.

В связи с изменением схемы движения на перекрестке объездной дороги Барнаул – Южный тракт также отключат светофоры.