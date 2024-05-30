В Барнауле изменят движение в районе строительства развязки на Южном тракте
В связи с изменениями на участке временно отключат светофоры
30 мая 2024, 21:02, ИА Амител
Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле 31 мая в районе строительства развязки на участке Южного тракта временно изменят схему движения транспорта. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.
Так, от Ленточного бора в направлении поселка Южного сместится проезжая часть. Вместе с тем направление и траектория движения останутся без изменений. Для проезда рабочие устроили временную объездную дорогу: с одной полосой в сторону поселка Южного и с двумя в сторону Барнаула.
В связи с изменением схемы движения на перекрестке объездной дороги Барнаул – Южный тракт также отключат светофоры.
23:09:36 30-05-2024
Задолбали! Город стоит в 8-балльных пробках, в сторону Южного одна полоса в разгар дачного сезона будет
08:11:37 31-05-2024
Иван (23:09:36 30-05-2024) Задолбали! Город стоит в 8-балльных пробках, в сторону Южног... Читаем внимательно. В связи с изменением схемы движения на перекрестке объездной дороги Барнаул – Южный тракт также отключат светофоры. В каком месте вы хотите постоять в пробке по направлению к п.Южный?
08:25:42 31-05-2024
Гость (08:11:37 31-05-2024) В каком месте вы хотите постоять в пробке по направлению к п.Южный? если мне не изменяет память, то на пересечении южного тракта и шоссе ленточный бор установлен знак, согласно которому главная дорога уходит направо на шоссе ленточный бор при движении со стороны змеиногорского тракта . при движении по шоссе ленточный бор соответственно главная дорога уходит налево. так что стоять будут те кто едет на южный со стороны кордона и те кто едет с южного в сторону кп
09:13:38 31-05-2024
Гость (08:25:42 31-05-2024) если мне не изменяет память, то на пересечении южного тракта... На южный сегодня поедет много дачников, и так как они будут пропускать всех с лесного тракта, то змеиногорский тракт будет ВЕСЬ стоять из за дачников, котоыре в пятницу поедут на южный.
Че курят те, кто планирует такие работы в пятницу? Нельзя это сделать было ЗАВТРА хотя бы.
09:14:47 31-05-2024
Гость (08:11:37 31-05-2024) Читаем внимательно. В связи с изменением схемы движения на п... Сразу видно, вы в сторону южного дааааааааавненько не ездили, зачем тогда такую муть писать! Езжу каждый день и пробка там приличная особенно по пятницам, а учитывая, что отрубят светофор, в сторону южного, будут стоять все! Весь змеиногорский.
07:05:19 31-05-2024
Еще и в пятницу :(
07:50:39 31-05-2024
Думать надо ДО, а не ПОСЛЕ. Сейчас любые "решения" не приведут к устранению пробки на этой развязки. Да и активности то большой на этой стройке не наблюдается. Видно, всё по плану.