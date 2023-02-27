Названы участки дорог в Барнауле, где вскоре "срочно устранят повреждения"

Всего планируют отремонтировать 200 кв. метров дорог

27 февраля 2023, 16:24, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле начался ремонт дорог с применением холодного асфальта, сообщает мэрия.

Ночью 27 февраля отремонтировали участки дорог возле домов № 83 и 85 по проспекту Ленина, а также в переулке Ядринцева – от улицы Партизанской до проспекта Строителей.

"Планируется отремонтировать 40 участков в различных районах города. В первую очередь будут отремонтированы наиболее важные участки, где необходимо срочно устранить повреждения, создающие опасность для автомобильного потока", – отметили в МБУ "Автодорстрой".

Вскоре приступят к работам на следующих участках:

на автомобильном кольце КП ГАИ по Змеиногорскому тракту;

на участке улицы Кутузова – от остановки "Кирова" до остановки "Лесной пруд";

на пересечении проспекта Красноармейского с улицей Ползунова.

Всего с применением холодного асфальтобетона планируют отремонтировать 200 кв. метров дорог.

Технология холодного асфальта позволяет производить ремонт покрытия при минусовой температуре. В отличие от традиционного горячего асфальта, холодный асфальт содержит эластичные битумы, вязкость которых повышается при понижении температуры окружающей среды.